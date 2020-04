韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

▲定妝噴霧是能防範妝容因口罩、出油或高溫脫妝的好幫手。(圖/翻攝IG@meung.e)

為了防範肺炎疫情,現在人人幾乎口罩不離身,對愛漂亮的女生來說,如何防範妝容因為口罩而脫妝、斑駁是第一大事,尤其高溫夏季又即將來臨,準備好一瓶持妝效果好的定妝噴霧更是刻不容緩。韓國人氣美妝app「化解(화해)」裡,就有由韓國網友票選出最好用的定妝噴霧排行榜,前5名中有韓國品牌,也有歐美品牌,Top 1定妝效果更好到網友提醒「卸妝時要仔細」。

Top 5:too cool for school 完美定妝噴霧



Too cool for school完美定妝噴霧添加深海洋水成份和檸檬香蜂草,能有效保濕肌膚並抑制皮脂分泌,採用廣角噴嘴,噴出來的水霧很細緻,範圍廣而且均勻,新手也能很好掌握用量,水霧也很輕薄服貼,還帶有玫瑰香氣。

韓國網友大致好評都是噴霧細緻、質地輕薄、有保濕效果,但也有網友給出容量有點少、定妝效果沒有想像中持久等差評。

Top 4:Make Up For Ever 超光肌活氧水



在PTT、Dcard美妝版上有眾多好評推薦的Make Up For Ever活氧水噴霧,也備受韓國網友喜愛。不僅含水量高、使用起來水感輕透,定妝效果也很強,不卡粉,可長時間維持妝容,保濕效果不錯,幾乎是所有膚質都能輕鬆駕馭的一款。

韓國網友給出的好評大多為含水量高、控油、定妝力強,但也有人認為噴霧不夠細,乾的不夠快,或氣味有點刺鼻等缺點。

Top 3:M.A.C 活力水噴霧FIX+



大名鼎鼎的M.A.C活力水噴霧,可說是最經典的定妝噴霧之一,兼具妝前保濕與妝後定妝效果,雖然有保濕作用但質地清爽,噴上臉不會有黏膩感,持久度和定妝力都備受肯定,也沒有刺鼻的氣味。

韓國網友給出的好評包含質地清爽、不油膩、有保濕效果、妝感持久,但也有網友提到,這款噴出來的水珠較大、不是水霧,上妝時建議搭配美妝蛋使用。

Top 2:Urban Decay all night定妝噴霧



Urban Decay雖然目前還沒引進台灣,但卻是網上擁有高人氣、許多美妝部落客都大推的美國彩妝品牌。而這款「all night定妝噴霧」在網上也擁有眾多好評推薦,噴霧細緻可幫助保濕,定妝效果好,而且幾乎不會出現暗沈現象,就算是夏天也能持妝一整天沒什麼問題。

韓國網友給出的好評大多為保濕效果好,持久、定妝力強,但也有網友提到氣味有點刺鼻、噴設力一般等不滿意之處。

Top 1:So Natural FIXX全天候超完美定妝噴霧



拿下冠軍的這款So Natural定妝噴霧,或許對台灣女生來說有點陌生,但在韓國可是擁有超高人氣和口碑兼具的定妝噴霧,曾在韓國知名美妝節目「Get it Beauty」拿下盲測第一名,連女星劉仁娜、女團Apink成員Bomi都是其愛用者。其噴出的水霧細膩均勻,附著力和定妝效果都備受好評,還帶有淡淡的清香,且質地清爽不油膩,對油性肌來說很友好。另外,也有網友提到,因爲持久力很好,所以卸妝時需要仔細一點。

網友給的好評包括使用起來清爽持久、定妝力強、噴射力很好……等,但控油效果好,所以也有網友認為不夠保濕、乾皮冬天用會有點乾燥等缺點。

