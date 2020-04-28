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韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

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▲韓網票選最好用定妝噴霧Top 5。（圖／翻攝ＩＧ，品牌官網）

▲定妝噴霧是能防範妝容因口罩、出油或高溫脫妝的好幫手。（圖／翻攝IG@meung.e）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝品牌官網

為了防範肺炎疫情，現在人人幾乎口罩不離身，對愛漂亮的女生來說，如何防範妝容因為口罩而脫妝、斑駁是第一大事，尤其高溫夏季又即將來臨，準備好一瓶持妝效果好的定妝噴霧更是刻不容緩。韓國人氣美妝app「化解（화해）」裡，就有由韓國網友票選出最好用的定妝噴霧排行榜，前5名中有韓國品牌，也有歐美品牌，Top 1定妝效果更好到網友提醒「卸妝時要仔細」。

▲韓網票選最好用定妝噴霧Top 5。（圖／翻攝ＩＧ，品牌官網）

Top 5：too cool for school 完美定妝噴霧

Too cool for school完美定妝噴霧添加深海洋水成份和檸檬香蜂草，能有效保濕肌膚並抑制皮脂分泌，採用廣角噴嘴，噴出來的水霧很細緻，範圍廣而且均勻，新手也能很好掌握用量，水霧也很輕薄服貼，還帶有玫瑰香氣。

韓國網友大致好評都是噴霧細緻、質地輕薄、有保濕效果，但也有網友給出容量有點少、定妝效果沒有想像中持久等差評。

▲韓網票選最好用定妝噴霧Top 5。（圖／翻攝ＩＧ，品牌官網）

Top 4：Make Up For Ever 超光肌活氧水

在PTT、Dcard美妝版上有眾多好評推薦的Make Up For Ever活氧水噴霧，也備受韓國網友喜愛。不僅含水量高、使用起來水感輕透，定妝效果也很強，不卡粉，可長時間維持妝容，保濕效果不錯，幾乎是所有膚質都能輕鬆駕馭的一款。

韓國網友給出的好評大多為含水量高、控油、定妝力強，但也有人認為噴霧不夠細，乾的不夠快，或氣味有點刺鼻等缺點。

▲韓網票選最好用定妝噴霧Top 5。（圖／翻攝ＩＧ，品牌官網）

Top 3：M.A.C 活力水噴霧FIX+

大名鼎鼎的M.A.C活力水噴霧，可說是最經典的定妝噴霧之一，兼具妝前保濕與妝後定妝效果，雖然有保濕作用但質地清爽，噴上臉不會有黏膩感，持久度和定妝力都備受肯定，也沒有刺鼻的氣味。

韓國網友給出的好評包含質地清爽、不油膩、有保濕效果、妝感持久，但也有網友提到，這款噴出來的水珠較大、不是水霧，上妝時建議搭配美妝蛋使用。

▲韓網票選最好用定妝噴霧Top 5。（圖／翻攝ＩＧ，品牌官網）

Top 2：Urban Decay all night定妝噴霧

Urban Decay雖然目前還沒引進台灣，但卻是網上擁有高人氣、許多美妝部落客都大推的美國彩妝品牌。而這款「all night定妝噴霧」在網上也擁有眾多好評推薦，噴霧細緻可幫助保濕，定妝效果好，而且幾乎不會出現暗沈現象，就算是夏天也能持妝一整天沒什麼問題。

韓國網友給出的好評大多為保濕效果好，持久、定妝力強，但也有網友提到氣味有點刺鼻、噴設力一般等不滿意之處。

▲韓網票選最好用定妝噴霧Top 5。（圖／翻攝ＩＧ，品牌官網）

Top 1：So Natural FIXX全天候超完美定妝噴霧

拿下冠軍的這款So Natural定妝噴霧，或許對台灣女生來說有點陌生，但在韓國可是擁有超高人氣和口碑兼具的定妝噴霧，曾在韓國知名美妝節目「Get it Beauty」拿下盲測第一名，連女星劉仁娜、女團Apink成員Bomi都是其愛用者。其噴出的水霧細膩均勻，附著力和定妝效果都備受好評，還帶有淡淡的清香，且質地清爽不油膩，對油性肌來說很友好。另外，也有網友提到，因爲持久力很好，所以卸妝時需要仔細一點。

網友給的好評包括使用起來清爽持久、定妝力強、噴射力很好……等，但控油效果好，所以也有網友認為不夠保濕、乾皮冬天用會有點乾燥等缺點。

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關鍵字：

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