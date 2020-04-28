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《小紅書》爆紅！美妝博主教你「15天練出下顎線」，側臉也完美

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▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲練出完美下顎線，拍照再也不用找角度。（圖／翻攝自IG/angelababyct、小紅書/甜甜冲鴨，以下同）

編輯/ Lily

每個女生都追求小臉，近來下顎線的線條變得更為重要，明明不胖但拍照總是雙下巴很吃虧，除了從飲食、作息下手，日前《小紅書》就有網友分享下顎線養成計畫，跟著做7天就能看出效果，21天形成習慣，自然而然就養出美麗線條啦！

▲Angelababy的下顎線十分完美。

每次拍照都要喬角度，一不小心就讓雙下巴現形？想當個側臉美女，可是下巴脖子總是一團肉，大家都說妳本人比照片好看。除了認真運動、飲食控制外，完美的下顎線能幫你加分不少，女孩們跟著練起來，拍照再也不用找角度。

《小紅書》就有美妝博主分享自己的「下顎線」養成計畫，引發討論熱潮。她建議大家可以趁著洗臉或是保養時按摩，幫助鍛鍊完美下顎縣，網友親試也加碼分享搭配精油使用效果更好。當下顎線練出來，不僅臉部輪廓變美，臉整體氣質都提升了．

「下顎線鍛鍊」步驟►►

▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

1.用雙指從下巴提拉到耳朵，往上的時候要使點勁。

▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

2.雙指回勾，從耳朵邊按到淋巴處，記得頸部要放鬆不要僵硬。

▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

3.用雙指從鼻翼按摩至太陽穴，往上提拉的時候要出一點力。

▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

4.單指回勾，從眉毛中間開始向兩邊按摩，按摩點在眉毛上方，輕輕用力在圖示的三個位置。

▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

5.找到咬肌位置，用手腕或四指打圈按摩。

▲▼美妝博主教你「15天練出下顎線」 。（圖／翻攝自小紅書、IG）

6.嘟嘴抬頭至最高處，感受下巴再拉伸，也可以張開虎口大拇指抵在下巴處，然後上下來回慢慢抬頭、低頭再停住。

除了按摩鍛鍊，搭配健康飲食和規律作息也很重要。飲食方面切忌暴飲暴食、長時間進食，或是進食時間不規律；盡量不要熬夜，許多研究數據顯示，瘦不下來和睡眠也有很大關係。

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關鍵字：

小紅書, 臉部按摩, 瘦臉, 下顎線, 小臉
fashion.net

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