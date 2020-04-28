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2020新錶／首款一體成形方的陶瓷錶誕生！　Rado這款年輕人會愛

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 ▲綠色與年輕化是雷達表今年新錶的關鍵字。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

今年因新冠肺炎衝擊，取消了實體錶展，各品牌改由各市場直接向媒體與經銷商介紹方式呈現。雷達表（Rado）今端出2020年新品，點出綠色是今年的焦點色彩，幾乎每個系列都推出綠色錶款呼應年度主題「Feel It！盡情感受」親近大自然的概念；此外，方錶重出江湖，推出全球首款一體成形的True Square方形陶瓷錶。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲True Square 真我系列方形電漿高科技陶瓷自動腕錶，64,900元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ Rado 。（圖／公關照）
▲True Secret真我系列秘密鏤空自動腕錶，71,100元。
 

雷達表曾於1986年推出方形陶瓷錶，但當時錶帶橫桿仍是不鏽鋼材質，今年新款True Square真我系列方形高科技陶瓷腕錶，為一體成形的陶瓷材質，共有錶徑38mm自動錶與29mm石英錶款，各有綠或黑色面盤，獨特的造型風格活潑，很明顯是為年輕世代而生。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲True Thinline Skeleton 真我超薄系列自動鏤空限量腕錶，92,800元。
 

既有的True真我系列則於面盤玩新花樣，推出12時位置開小圓窗顯露機芯運作的True Secret秘密鏤空高科技陶瓷自動錶，另一只True Thinline真我超薄系列自動錶則推出錶殼為霧面橄欖綠色、面盤鏤空版本，機芯橋板以鋁合金打造，刻度圈為碳纖維，整只錶僅96公克；而熱賣的Captain Cook庫克船長系列首度加入青銅材質錶款，80,400元的定價極具競爭力。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲Captain Cook Bronze庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）
▲Captain Cook 庫克船長300米復刻自動腕錶與快拆系列錶帶。

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關鍵字：

2020新錶, Rado, 雷達表
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