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別只會圓形腮紅！頰彩6大畫法必學　畫對直接減齡還能顯臉小

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▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小。（圖／翻攝IG）

▲不同腮紅畫法能帶出不同的妝感氣質，畫對還有修飾臉型效果。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@meung.e、@ponysmakeup，小紅書Pony

有人說換個口紅顏色就有如瞬間換了妝容，但不僅唇彩有這種效果，其實頰彩也暗藏許多小心機。就算使用同樣顏色的腮紅，不同的畫法、畫在不同部位就能改變整體妝感氣質，你還只會萬年不變的打圈畫腮紅嗎？快把下面6大腮紅畫法學起來，讓妝容多了新鮮感，還能幫助修飾臉型、減齡顯嫩。

▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小 。（圖／翻攝IG,小紅書）

#日常腮紅

用腮紅刷沾取適量腮紅，從顴骨最高處往太陽穴方向輕掃，這是最多人一開始畫腮紅時採用的常規畫法，也是最百搭、不會出錯的畫法。

▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小 。（圖／翻攝IG,小紅書）

#宿醉腮紅

沾取適量腮紅後，以橫向輕掃兩頰，並要掃過鼻樑連接兩頰，打造出喝了小酒的微醺感，帶有點小性感氣息，也很適合點上一點小雀斑，打造雀斑妝，讓妝感更有個性。

▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小 。（圖／翻攝IG,小紅書）

#修容腮紅

以斜長形暈染的修容腮紅，比起圓形腮紅更顯俐落、個性感，很適合歐美妝或五官立體的人，也因為往斜上方的走向，在視覺上能讓臉看起來較為瘦長、縮小一圈，有修飾臉型的效果，所以也很適合臉比較寬、肉肉臉的人。

▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小 。（圖／翻攝IG,小紅書）

#眼下腮紅

從日本紅起來的眼下腮紅很有減齡效果，在瞳孔下方短短的橢圓形，看起來甜美可愛又有清新感，非常適合日系風格或小清新感的妝容。

▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小 。（圖／翻攝IG,小紅書）

#眼周腮紅

眼周腮紅的畫法其實不難，將腮紅從臥蠶往顴骨暈染，上方則要帶到眼尾連接起來，比起平常的腮紅更貼近眼部，這種畫法很適合海邊度假，但要記得以少量多次疊加濃度，以免顏色過濃變得突兀。

▲頰彩6大畫法　刷對腮紅顯臉小 。（圖／翻攝IG,小紅書）

#太陽穴腮紅

這款腮紅妝位置更高，將頰彩從眼尾往太陽穴方向暈染，很適合搭配的稍微拉長的細緻眼線，會很有魅惑感。另外，眼影顏色最好別過濃，或是選擇與頰彩相同色系，讓整體妝感更和諧。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 畫法, 腮紅, 頰彩, 修容, 瘦臉, 小臉, 減齡, 刷頰彩
fashion.net

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