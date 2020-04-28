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愛用「冷暴力」來分手的4大星座　水瓶逃離衝突、摩羯根本王者

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編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

一段感情走到盡頭，有很多種形式分手，有的是雙方好聚好散和平分手，也有大吵一架，衝動分手的，還有的是一方突然耍起「冷暴力」，不管不聽不問不回應，甚至直接消失讓人找不到，讓另一半痛苦又不甘。說起愛用冷暴力分手，就不得不提以下4個星座，尤其是摩羯座，根本堪稱「冷暴力之王」！

▲愛用「冷暴力」來分手的4大星座。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

水瓶座

水瓶座老是給人忽冷忽熱的印象，除了本身性格善變、難以捉摸之外，也與討厭跟別人發生爭執的特性有關，如果快要跟人正面起衝突時，他們就會裝作沒聽到別人的意見，直接按自己所想去做，面對感情時也一樣，這也是他們在感情中使用冷暴力的理由。當兩人感情不和，必定會發生爭吵糾纏，而這正是水瓶最討厭之處，所以當他們決定分手了，就會立刻變得很冷漠，不僅不給對方回應，還會非常快速逃離。

▲愛用「冷暴力」來分手的4大星座。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

金牛座

別看金牛座平時看起來一副溫和友善的模樣，其實他們很現實，尤其面對愛情時看得很清。當他們認為兩個人沒有未來或是感情走到盡頭時，就會採取冷暴力來逃離這段關係，這樣就不用跟另一半面對面起爭執，還能讓對方自己打退堂鼓。當他們開始使用冷暴力「提分手」時，別想著死撐著這段關係，因為金牛對於認定的事會非常固執，堅持到底，別想他們會回頭。

▲愛用「冷暴力」來分手的4大星座。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

天蠍座

情感強烈、愛恨分明的天蠍座，愛與不愛的差別非常明顯，他們愛一個人的時候，會對對方百依百順，對方說什麼都是對的，但當他們不愛的時候，就會變得非常冷漠，連理都懶得理一下。所以當天蠍一旦開始展現「冷暴力」時，就是在表態他們對你已經沒有感情了，想結束這段關係，不管做什麼挽回都沒用，在他們眼中只是煩人的糾纏。

▲愛用「冷暴力」來分手的4大星座。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

摩羯座

若要說比金牛還現實的星座，那非摩羯座莫屬。性格嚴謹踏實的摩羯，為人處世非常堅持自己的原則，本來就容易給人冷漠嚴肅、不好親近的感覺，使用起冷暴力更是得心應手，不只是感情，許多事情也都習慣靠冷暴力解決，堪稱「冷暴力之王」。也因為摩羯在感情中想得很多，要完全愛上一個人需要的時間比較長，一旦在過程中發現對方不符合自己的理想，他們就會立即收手，但又不會直接跟對方說，而是使用擅長的冷處理直接冷凍這段感情。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 分手, 冷暴力, 冷戰, 忽視, 天蠍, 摩羯, 金牛, 水瓶
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