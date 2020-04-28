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想改善痘痘問題先做好7件事！愛喝飲料、不擦防曬小心更嚴重

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▲想改善痘痘問題　先做好7件事！ 。（圖／翻攝IG）

▲想要遠離痘痘危機，先來檢查下面7件事是否有做到。(圖／翻攝IG@aoihamada)

記者張毓容／綜合報導

台灣氣候悶熱潮濕，許多人都是兩頰乾、T字油的混合肌，深受出油、痘痘問題所困擾，但你知道嗎？其實不少人的痘痘危機不僅是因環境氣候因素影響，有很大部分是「自己作來的」！想改善痘痘問題，快做好這7件事，讓冒痘機率大幅降低。

▲想改善痘痘問題　先做好7件事！ 。（圖／翻攝IG）

▲甜食、油炸物會刺激皮脂分泌增多，導致痘痘生成。(圖／翻攝IG@yubi_190)

1.減少高糖、油炸食物

高糖食物會引起體內胰島素上升，刺激皮脂分泌增多，而促使粉刺、痘痘生成。另外，油炸物也會刺激皮脂腺分泌，如果飲水量又少，會使身體難以代謝老廢物質，因此除了減少高糖、油炸食物的攝取，也要多補充水分，幫助維持肌膚平衡。

2.避開致痘成分

像是鯨蠟醇、羊毛脂、礦脂或是異丙酯結尾的成分，都是致痘風險較高的成分，在挑選護膚品、美妝品時可多多注意檢查。

▲想改善痘痘問題　先做好7件事！ 。（圖／翻攝IG）

▲過度清潔會導致角質層受損和肌膚乾燥，反而會使肌膚出更多油作為保護。(圖／翻攝IG@94_j.a)

3.勿過度清潔

很多狂長痘痘的人，皮膚屏障都是處於受損狀態，因為出油量多，所以每天洗臉很多次，但過度清潔會導致角質層受損，肌膚太乾時反而會出更多油作為保護，從而加重痘痘問題。

4.賀爾蒙問題找醫師檢查

一般而言，造成痘痘的原因有4個：賀爾蒙不平穩造成皮脂腺的過度分泌、角質代謝異常、肌膚上的菌種不平衡以及肌膚本身發炎反應，而有些人冒痘的原因則與賀爾蒙、性激素等內分泌有關，這種原因的痘痘單靠護膚品無法改善，若是情況嚴重，一定要找醫師檢查並配合治療。

▲想改善痘痘問題　先做好7件事！ 。（圖／翻攝IG）

▲愛冒痘或易出油的肌膚，盡量避免使用封閉性強的護膚品。（圖／翻攝IG@aoihamada）

5.避免使用封閉性強的產品

封閉性強的乳液、面霜或是防曬乳容易悶痘，對於愛長痘痘的肌膚或是容易出油的人就需要多注意，建議盡量使用質地較輕薄、清爽的產品。

6.做好防曬

紫外線也是致痘的原因之一，所以做好防曬不只防曬黑、防曬老，還能減少痘痘生成機率，建議選擇物理性防曬。

▲想改善痘痘問題　先做好7件事！ 。（圖／翻攝IG）

▲健康作息和飲食習慣，可幫助改善肌膚出油和痘痘問題。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

7.維持健康作息

熬夜晚睡、過度攝取油炸食物、高熱量食物等都會刺激皮脂腺分泌皮脂，因此想改善痘痘問題，建議從健康規律的生活作息做起。避免熬夜，多喝水，少吃油膩食物，勤換毛巾、床套枕套等，並適當運動促進循環代謝，都能幫助改善肌膚出油問題。

►6大守則讓你遠離痘痘危機！皮膚科醫師：睡美容覺真的有用

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關鍵字：

肌膚, 困擾, 痘痘, 青春痘, 冒痘, 抗痘, 保養, 秘訣, 清潔, 洗臉, 飲食, 內分泌, 防曬, 致痘成分
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