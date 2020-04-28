ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億

▲ESPRIT位於德國科隆的專賣店因新冠肺炎暫時歇業。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

又要掰了一個青春回憶！曾受年輕族群喜愛的時尚品牌ESPRIT，母公司思捷環球繼4月中旬傳出終止大陸所有業務後，又決定關閉亞洲區所有零售店鋪，包括台灣、新加坡、馬來西亞、香港與澳門等56間將於6月底前關閉，未來將專注歐洲市場，目前台灣公司暫不回應，等香港統一發言。

▲林青霞近年來屢屢傳出婚變消息，早期感情好時她常穿ESPRIT服裝力挺老公。（圖／記者林映妤攝）

▲邢李㷧將ESPRIT推向高峰，也在聲勢高點出脫持股大賺一筆。（圖／CFP）

1968年由Doug Tompkins與Susie Russell於美國成立的ESPRIT，商品線涵蓋男、女裝、童裝與生活用品、2002年被林青霞老公邢李㷧收購，林青霞當時力挺老公事業，身上都穿ESPRIT，還不時被拍到去自家店血拼，一度成為夯牌，不過精明的邢李㷧陸續出脫持股，在聲勢高點的2008年卸任，據悉當時套現約233億港幣（約台幣900億元），不僅全身而退還大賺一筆。

▲曾風光一時的ESPRIT難敵快時尚品牌威脅。（圖／翻攝ESPRIT臉書）

但隨著UNIQLO、ZARA、H&M等快時尚品牌崛起，ESPRIT備受威脅，2009年起業績開始明顯下滑，今年又逢新冠肺炎疫情打擊，讓母公司思捷環球率先宣布結束大陸營運，緊接著又要關閉亞洲市場店鋪，僅保留德國、歐洲如瑞士、荷蘭、比利時 、奧地利等約240間分店，但品牌同時已與各市場業主商談降租金的辦法，加上高層減薪，意圖將支出壓到最低挽救頹勢。