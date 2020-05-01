試・開箱／Berluti首個帆布系列！「手機包、鞋履」配暈染皮革質感炸裂

▲Berluti 新任創意總監Kris Van Assche 首個創作SIGNATURE Canvas。（影／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

前任Dior Homme 創意總監Kris Van Assche（克里斯馮艾許）在去年（2018）加入法國精品男裝Berluti吹起一股奢華風，他的首個創作也終於出爐，將印花帆布與品牌經典的手工染色皮革相結合，打造了「SIGNATURE Canvas 系列」，成為品牌首個帆布系列，《ET FASHION》搶先開箱看！

▲Kris Van Assche運用印花帆布與品牌經典的手工古法染色的 Venezia 皮革相結合為靈感。



Kris Van Assche在去年（2018年）4月加入Berluti擔任創意總監，他反其道而行，不趕工參加春夏男裝周，為的是要「花時間了解奢侈品。」在經歷沉澱過後，Berluti首個由 Kris Van Assche 創作的系列終於出爐，SIGNATURE Canvas 系列積攢了Kris的靈感啟發，包括運用印花帆布與品牌經典的手工古法染色的 Venezia 皮革相結合，整體造型復古不失前衛。





▲皮革手機包以黑色為背景，由石板色和鉛灰色描繪而成，NT$23,700。

輪廓鮮明的皮革手機包以黑色為背景，由石板色和鉛灰色描繪而成，產生豐富多變的視覺效果；尺寸小巧之餘一手可輕易掌握，正好迎合男性對於包包與配件的雙重需求，為其注入了翻蓋式磁吸設計方便拿取，可拆式肩帶為包款增加了不同背法，掛脖、斜背、手拿皆可滿足，最後用手工古法染色的 Venezia 皮革點綴相當華麗。

▲鞋履的全新圖紋源自於 Alessandro Berluti 打造的第一雙古老鞋楦，NT$31,500。

該系列點睛之筆更在鞋履，Kris Van Assche 提到：「我的創作初衷是設計一款源於經典、歷經傳承的印花帆布。」休閒鞋無疑承襲了該特色，全新圖紋源自於 Alessandro Berluti 打造的第一雙古老鞋楦，以及標誌性 Scritto 圖紋的流動線條，為過去致敬的同時，休閒鞋輕便外型與棱角邊緣都相當前衛，鞋跟同樣保有 Kris喜愛的皮革效果，凸起的「1895 B」將質感提升，彰顯正式與休閒的時尚氣息。