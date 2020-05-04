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太妍搶先示範仙女髮色「橘子棕」　今年春夏染髮首選韓素希也跟上

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編輯／JJ

氣溫逐漸升高，又到了適合更換髮色的季節轉換時刻，在這略感沉重的現況下，不妨用新髮色來為生活換個新氣象！而今年春夏特別推薦「橘子棕」色系髮色，許多韓星也已都悄悄換上，像是太妍、《夫婦的世界》爆紅女二韓素希，便是最佳範本：

▲橘子棕髮色 。（圖／翻攝自IG）

韓星太妍一直以來不斷在變換髮色，不過已漸漸從極淺的白金色系髮色，染到一般人也能駕馭的深色棕髮，從原本的精靈改當仙女，前陣子嘗試過不少霧面深亞麻色、偏粉的淺咖色，近日則是在IG上貼出一組新髮色美照，是帶有「橘子」色調的自然棕髮，在陽光下十分亮眼，非常適合充滿活力的春夏，由女神搶先為大家示範了。

▲橘子棕髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍新髮色。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

近期超高收視強檔韓劇《夫婦的世界》中，飾演小三呂多景的韓素希，在劇中也是以一頭「橘子棕」髮營造出甜美氣質，比起太妍的髮色，更多了些古銅感的光澤，可修飾黃肌、突顯紅潤氣色。

▲橘子棕髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希劇中髮色。（圖／翻攝自JTBC）

女星李聖經近期也有《浪漫醫生金師傅2》等戲劇作品，高挑纖細的身材讓她一直以來都是時尚圈寵兒，已是雜誌畫報常客，而最近的畫報中李聖經將長捲髮紮起馬尾，在開心舞動中拍出取多絕美畫面，這款棕色髮色就稍微偏紅一些，適合肌膚白皙的女孩嘗試，偏橘的「橘子棕」髮色，李聖經則是在去年夏天就染過，都非常美！

▲橘子棕髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲李聖經去年夏天的浪漫波浪橘棕色捲髮。（圖／翻攝自IG@heybiblee）

這款髮色在一般室內屬於低調類型，所以上班族、學生也能輕鬆駕馭，不用擔心太過顯眼。短髮女生也可以嘗試！不過建議將顏色調深一些，才不會讓頭部的視覺感變大、影響比例。


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關鍵字：

染髮, 髮色, 棕髮, 橘子棕, 太妍, 韓素希, 李聖經, 韓妞
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