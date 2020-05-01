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《機智醫生生活》5人幫唯一的女生！蔡頌和完美詮釋上班族穿搭，男主角都愛她

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由申元浩導演與李祐汀作家攜手打造的韓劇《機智醫生生活》，以寫實的故事劇情、缺一不可的角色設定，擄獲戲迷們的喜愛，播出後收視率屢創新高，雖然一週只播出一集，不過忠實觀眾仍死守放送日，就是為了看到五人幫最真摯的互動畫面。

身為五人幫唯一的女生蔡頌和，由音樂劇演員田美都所飾演，在劇中是一名神經外科副教授，做事力求完美且待人親切，幾乎零缺點的她受到不少後輩們的崇拜與喜愛，同時也是五人幫的重心人物。 

俏麗短髮、白皙肌膚是蔡頌和給人的第一印象，雖然在劇中大多穿著醫生袍，不過偶爾私下外出，或是跟五人幫相聚練團時，也會脫下醫生袍，展現專屬蔡頌和的迷人魅力，就讓我們一起來看看，在劇中蔡頌和的服裝搭配有哪些，仔細一看會發現，完全是上班族的穿搭範本。

《機智醫生生活》的開播記者會上，田美都就穿著了淺色系的西裝套裝，上衣則是選擇白Tee，看起來率性又不失正式感，而她特地加上項鍊能為整體造型更加分。

在練團的時候，蔡頌和大多穿著襯衫搭配西裝褲，像是這套米色襯衫加上應景春夏薰衣草紫長褲，整個人看起來更有活力。

外出吃飯時則是穿上蜜桃粉色襯衫，仔細一看不難發現，襯衫的領子比一般的大，袖子處也採用抽皺的設計，女孩們在選擇襯衫時，可以挑選細節處有特別設計的，看起來也不會過於呆版。

為了重現學生時代的舊時代感，蔡頌和穿上條紋針織上衣登場，搭配淺色系牛仔褲，正巧符合當今的復古風潮。

喜愛戶外活動的她，時常趁著休假到野外露營，這時就會換上較寬鬆的夾克外套、連帽運動上衣，展現另一種休閒風穿搭。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蔡頌和, 機智醫生生活, 穿搭, 田美都
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