安格斯12星座一周運勢4/27-5/3　冥王星逆行來了！雙子、巨蟹、獅子低氣壓預警

牡羊 3.21~4.20

本週對各星座來說最大條的星聞就是即將開始長達近六個月的冥.王.星.逆.行，而這顆倒著走的行星將特別容易對羊座造成思考、溝通方面的干擾，不論在人際、工作上，都會有不少麻煩，所幸木星為羊兒捎來有關愛情的訊息，某種感情小確幸將在羊兒心中萌芽。感情表現相當的穩定，有情人能透過生活中的互動有所發展。

金牛 4.21~5.20

冥王星展開了逆行之旅，土星也將在日後跟進，生活上或多或少會有些變動，對於向來喜歡穩定的金牛，可能會帶來一些莫名的恐慌，需要拿出你的心靈力。感情宮位中行星相位不佳，單身者較難遇見較為投合的人。而原本可能遇見宿命緣份的對象，在此時機會也漸漸減少。就算是危機也可以化為轉機，不需要太過杞人憂天。

雙子 5.21~6.20

就算是很懂一人分飾多角的雙子，在瑣事炸裂的最近也顯得分身乏術，心急於事無補，也許慢慢來比較快，無論說話或行動，多做多錯，需要更深思熟慮。有情人的，最近是不是默默忽略了情人呢?最近有情人的雙子可能出現一波吵架分手的危險期，最好能多花些時間疏通兩人之間的無形鴻溝。

巨蟹 6.21~7.21

本週蟹座在冥王星逆襲之下運勢將緩緩向下跌落，一些對你不利的因素與潛在的問題都開始在此時一一浮現，不論是工作、愛情，建議都要以守成為主，埋頭往前衝恐怕會被打得滿頭包。此時除了多花一些時間與家人相處之外，也可以學點才藝或是多看書，把焦點放在自己的身上，反而可以有更多的學習與成長。

獅子 7.22~8.22

儘管在人際溝通上一直表現不差的獅子，這週開始也要懂得「忌口」，管好你的嘴，避免口無遮攔說錯話。此外，冥王星逆行之下這週面臨了重大考驗，被長官噹的機會很高，你需要更重視紀律，任何遲到、早退都會讓你被扣分。有機會遇見良緣對象，不過說話前請一定要多三思，說錯話而搞砸了自己的戀愛機會。

處女 8.23~9.22

雖然工作表現還不差，與工作夥伴也愈來愈能建立默契，但是運勢漸漸在往下走，會開始遇到一些比較明顯的阻力，本週是處女座要發揮意志力的時候，一定要堅持下去才行！戀愛情況如謎，有些曖昧或許感覺不明顯，但私下的互動機會非常多，可以說是一個表面平淡，但私底下波濤洶湧的時期。

天秤 9.23~10.22

本週工作上雜事愈來愈多，不屬秤座的權責範圍之內的事情也找上你，讓你的時間表完全被佔滿，這個時候積極一點、熱忱一點，你的表現將會被長官、老闆看在眼裡，日後成為加薪升官的加分題，為了以後著想，現在還是咬咬牙撐一下吧！有對象者最近兩人多了一些小風波，或者你也該撥一點時間好好關心情人。

天蠍 10.23~11.22

本週蠍座在工作表現上十分搶眼，雖然有些小地方還是可能有失誤，不過整體而言瑕不掩瑜，你的付出將能得到上司的矚目與看好，只是長輩們對你的期待，將多多少少都會替你帶來一定程度的壓力，最好能適時給自己喘息的空間。此時最大的小三非工作莫屬，也可能因感情而讓工作出包，總之是個難解的三角習題！

射手 11.23~12.21



射手這週多了冥王星逆行的攪局，有一些事情在這週已接近完成狀態，看似可以把壓力減輕一些，但好事就是會多磨，愈到完成之前愈容易有些不順利的狀況，整體來說還是要撐一下才能看到好結果。有情人的雖然小口角難免，不過會愈吵愈甜，彼此會在這樣的磨合中更了解對方。沒對象者並不那麼急著終結單身。

摩羯 12.22~1.19

冥王星在本命宮位中逆行，也意味著摩羯這週開始運勢將慢慢在轉變，此時表現整體來說還算是穩定，不過很多事情在背後已經有所不同，就算後知後覺也會從小事情中發現趨勢所在，才能避免小事化大，而本週重點不在於要不要改變，而是去思考該如何改變。愛情運勢並不算很順利，緣份狀況較為不明顯。可能有不為人知的戀情出現。

水瓶 1.20~2.18

瓶座這週各方面表現並無太大驚喜，不過工作運勢走強，擔憂的事由逆轉勝能大大為你帶來曙光，但相對的責任與壓力也重，如果願意全力一搏，還可能得到長官肯定、升遷的好機會，只是過程中也要付出許多代價；在感情桃花表現也很不錯，單身者能在工作相關領域上遇見知音，對方也將會是日後提攜你的重要貴人。

雙魚 2.19~3.20

本周魚兒運勢上上下下莫名的低潮或猶豫，都可能是打亂魚兒步調的元凶，所幸在這個過程當中是內心戲居多，大部分的事情表現還算控制中。感情呈現低調發展的情況，如果太過著急，只會欲速不達，因此最好的方式就是無為而治，雖然對方的態度也很曖昧不明，這時倒可以再思考其它的可能性，也許會有更多機會。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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