「一雙好鞋帶你走向美好的地方」　盤點4個韓國小眾美鞋品牌

「一雙好鞋會帶你走向美好的地方。」你相信這一句嗎？雖然說沒有確切的證據能夠證實這句話，但相信好的鞋勢必能夠替你帶來舒適且自信的步調。然而作為一個“每日用品”，精心地挑選絕對是必要的，以下編就替你們整理了四家來自韓國的小眾美鞋：

Reike Nen



創立於2010年的Reike Nen，由一位畢業於梨花女子大學、主修服裝設計系的Rei Yoon Hongmi所打造，品牌設計理念擷取自過往的經典和優雅，結合現代思想的創意，呈現出屬於當代的精美鞋履。

雖說Rei Yoon Hongmi主修的是服裝設計，但因受到Helmut Lang在05年春夏系列中的一雙木屐高跟結合尼龍繫帶的鞋履而啟發，認為韓國市場缺少的正是如這般簡約而不失新鮮感的鞋履設計。

也因此在Rei Yoon Hongmi的創作中，不難發現許多細膩的小細節，像是幹練的幾何鞋身，在鞋背拉線處就添加上了蝴蝶結造型綁帶，彷彿替霸氣女人佐上一絲可愛氣息。

又或是柔軟皮革的靴子，以極具線條輪廓、相斥方向的車縫線，替鞋身注入優雅的張力。

但提到Reike Nen最受歡迎的鞋履勢必是各式與綁帶有關的鞋履，除了有著芭蕾舞者的優雅氣質，消費者也能隨心所欲地依照個人喜好或造型需求，替自己綁上最時髦的足下景致。

Yuul Yie



同樣成立於2010年的Yuul Yie，以充滿裝飾性卻又不過份華麗的風格，成功吸引許多優雅女士的注目。設計師Sunyuul Yie甚至觀察細微，發現多數女性的生活習性並不需穿著特高的細跟鞋履，因此以低跟的梯形粗跟取代，藉而成為品牌的象徵。

其後更將裝飾元素延伸至鞋跟，像是優雅的珍珠、現代感的白銀珠飾、古典建築般的柱體等，替鞋後方甚至側面注入圓弧的幾何線型。

再來像是鞋履上的扣環和拉鍊等小細節，皆能看見如藝術作品般的美學點綴。此外，Yuul Yie也特別針對成熟女性推出了一款蝴蝶結裝飾涼鞋，如此低調而不浮誇的窄身蝴蝶結，就算是對甜美風格感到彆扭的女性也能輕鬆駕馭。

Salondeju



大學研讀視覺設計系的Ahn Seong-ju，因為對鞋履抱著熱忱，選擇在2014年創立Salondeju，並以深愛的法式優雅作為外型上的主軸設計，接著融入古典與新潮的元素，塑造出風格獨特卻又百搭的鞋履。

當時更以一雙「雙繫帶Sling Back」的款式風靡整個韓國，瞬間成為女孩們爭相擁有的亮麗鞋履。如此特別卻又典雅的設計，使纖細的腳踝處得到完美彰顯。

然而隨著方頭鞋的趨勢持續發燒，Salondeju也推出了一雙擁有平行繫帶的方頭粗跟鞋，不僅走起路來比起細高跟更為穩固，窄繫帶的設計也巧妙淡化了方鞋頭的笨重感。另外獨創的T字型繫帶低跟鞋也將腳背線條完美優化。

色彩上除了百搭的大地色系，濃郁的色塊拼接也使造型獲得更完整的摩登復古韻味。又或是柔美的粉彩色，搭上Salondeju的古典設計，宛如當代公主的夢幻鞋履。

Flat Apartment



最後一個要介紹的是由雙人設計師Kyunghee Seo與Kwangsub Yie於2010年創立的Flat Apartment。以韓國傳統鞋履為設計靈感，將方頭和尖頭鞋型、綁帶、木屐等元素發揮在作品中，並使用質感極佳的義大利皮革，完成造型多樣的當代文青鞋履。

甚至連文青女孩喜愛穿著的牛津鞋，在設計師的新穎創新下衍生為超厚底的方頭牛津鞋，繫環的添加使得腳踝在視覺上更顯纖細。另外也有取材自傳統木屐鞋頭的微俏輪廓，充分展現文化的交流，另外，裝飾於鞋側的鉚釘則添加上現代女孩的叛逆氣息。

獨特的剪裁切線使露出的腳背得到視覺上的線條延展，同時替鞋型勾勒出別具一格的迷人弧形。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 小賈夫婦、皇室婚禮、好萊塢影星、超模女神...歐美名人夢幻嫁紗盤點特輯！

● 不追蹤會後悔！和韓國氧氣女孩慎嘉映看齊，輕鬆掌握八招戀愛系穿搭小訣竅！

● 用素Tee穿出你的時髦態度！不分季節、不追隨潮流，四家專賣基本款T-Shirt的必收品牌大公開！