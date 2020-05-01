歐陽娜娜當造型師挑戰性感！黑絲襪、白襯衫秀腿「尺度大開」

▲歐陽娜娜自行擔任造型師拍攝大片，罕見嘗試黑絲襪小秀性感 。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG、微博）

記者鮑璿安／台北報導

新冠疫情蔓延，時尚產業也受到波及，不少形象照拍攝都改成了室內「雲拍攝」，女星歐陽娜娜也不例外，近日一系列「居家大片」美照出爐，不僅由她個人擔任造型師，更大膽嘗試起黑絲襪、白襯衫等性感單品，火速登上熱搜。

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日前歐陽娜娜與大陸《SUPER世界青年》合作一系列「居家大片」，並且由歐陽娜娜自己擔任起造型師規劃服裝、妝容，展現超乎以往的新造型，順勢登上微博熱搜。從曝光的畫面中，歐陽娜娜選擇oversize白襯衫詮釋「下衣失蹤」的性感風格，蓬鬆袖口增添層次，一旁更放著VALENTINO當紅V字Logo包點綴，半坐在椅子上呈現慵懶感。歐陽娜娜更運用西裝與魚尾裙彰顯復古氣息，衣服上的排扣設計與浮誇耳飾相呼應，再以潑墨印花靴款收尾，拎上MIU MIU黑色手袋打造成熟韻味。

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換個造型，歐陽娜娜更是罕見突破尺度，以黑絲襪撩人跪坐大秀美腿，衣著全身黑依舊藏不住纖瘦身材，伴隨短褲和透視內襯的搭配得到巧妙發揮，整體遊走於率性與性感之間，即便室內場地有限，不停變換POSE絲毫不受阻礙。對於此次擔任造型師一口氣完成了7套搭配，歐陽娜娜表示：「這次的風格感覺隨興又比較華麗，其實裙子不太居家，所以有衝突感，很滿意這次的拍攝。」

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