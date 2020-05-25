【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

▲敦南誠品是許多台北人的記憶，藏書庫首度公開。

記者蔡惠如／台北報導

從1999年點亮的燈到現在，已經過了兩個10年，敦南誠品在2020的5月底即將正式向台北人告別，近期誠品對外宣布信義店將接手24小時書店的任務，然而即便是台北目前最繁華之地，也無法取代仁愛圓環夜晚的樹影，在暗夜透出的淡淡書香。敦南誠品是怎麼開始的？在這倒數之際，很值得回味一番。

仁愛圓環的起點

最早的誠品書店在仁愛圓環上，1989年3月開業時，原本在地下室，之後擴建到2樓，直到1995年因為合約到期，才遷至不遠處、國泰敦南大樓的現址，因搬遷之故首次進行24小時特賣，也舉辦了「看不見的書店」徵文活動，希望民眾能描繪出自己最想要的書店樣貌。

▲誠品位於仁愛圓環的舊門市。（圖／誠品生活提供）

▲1995年，敦南誠品遷至敦化南路國泰金融大樓。（圖／記者黃克翔攝）

誠品品牌策展協理謝淑卿回憶一場關鍵會議，其中有2名參與徵文的民眾，表示希望能有24小時的書店，但當時台灣社會風氣才漸開，加上24小時營運的成本也不小，參與會議的人分成兩派，討論得相當熱烈，「凌晨會有人來看書嗎？」當時台灣經濟起飛，正是樹立品牌特質的時候，既然有人給了種子，不如就來試試看。「那時候我也投了贊成票，先試了再說。」她笑著表示：「當然會覺得不安，但回想起來還好有去做。」

24小時的挑戰

1999年敦南誠品開始了24小時的營業，在全日開店之前每個員工都戰戰競競，還計畫了許多深夜活動吸客，就怕到時小貓只有兩三隻，其計畫也可能告終，然而「無眠書店」營業首日，卻吸引了大批人潮前來，那是個沒有台北捷運與深夜公車的年代，台北人幾乎把整間書店塞滿。

▲誠品敦南24小時無眠書店剛營運時，拆卸整個天花板來進行公共裝置展（那時還是映像管電視）。（圖／誠品提供）

▲24小時無眠書店剛營運，請來作家司馬中原在深夜說鬼故事，台下滿滿人潮。（圖／誠品提供）

就這樣，台灣第一間24小時書店誕生了，而誠品樹立了新的書店標竿，也迎來了更多經營考驗，當時台灣經濟飛快成長，民眾求知若渴，書店正是取得知識的好去處，大小書坊林立，然而2000年左右，網購商業興起，直接威脅實體書店經營，書店的獲利模式本就不易，誠品逐漸轉型成「誠品生活」，開發新的商業模式以求書店生存，因為沒有了書店，誠品就不再是誠品。

▲台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝，以下同）



創辦人的夢想、台北人的回憶

30年的無眠書店，是何等的挑戰？現任誠品董事長吳旻潔曾回憶，誠品創辦人吳清友在2004年增資至20億元，也是他財務壓力最重的時候。即便如此，他還是要留下這個夢想，然而他生前最愛的書店，也即將在2020年5月與台北告別。

謝淑卿表示，對她而言，敦南誠品書店是她的青春跟夢想，相信許多台北人也跟她一樣，眾人在此相聚，分享同一個空間，然後各自離去，24小時書店仍是誠品的精神之一，誠品已經開枝散葉，起家店雖要別離，但品牌會在其他地方延續，「對我來說，回到我的城市有一間24小時的書店，那熟悉感是無法取代的。就讓誠品浪漫的守著這個角落，並滿懷回憶的與敦南告別」她說。

【敦南誠品大事記】



1989年 成立誠品股份有限公司，第一家誠品書店於台北市仁愛敦南圓環開幕。

1995年 誠品書店遷至敦化南路國泰金融大樓現址。

1999年 誠品敦南店開始24小時營業。

2000年 成立誠品流通事業部，範圍擴大到餐飲食品、用品、設備通路銷售。

2002年 誠品零售事業部和流通事業部合併為生活事業部，稱之誠品生活。

2014年 國泰金融大樓產權易主。

2016年 誠品敦南店經營突破1萬日，誠品證實業主有都更計畫，可能無法再續約。

2018年 誠品股東會上宣布2020年敦南店將正式熄燈。

2019年 對外宣布敦南誠品最後營業日為5月底。

2020年 宣布24小時書店由信義誠品接手，敦南誠品5月底走入歷史。

