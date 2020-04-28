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WTAPSＸNB M992高清美圖曝　網友封「最適合搭配工裝的球鞋」

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編輯／Duke

由西山徹創立的WTAPS，設計大多以軍事風為主，因此受到許多工裝迷的喜愛。日前WTAPS在官方IG拋下震撼彈，因為被認為最適合搭配工裝的New Balance與WTAPS正式聯手，並且還以相隔14年重新回歸的美製M992鞋款為藍本製作，此舉也令廣大的粉絲欣喜若狂。

作為品牌主理人西山徹的穿搭受到關注，而他也不諱言表示998是最喜愛的系列，不過，此次選擇M992作為主打是有原因的。因為2006年New Balance為了紀念品牌成立100周年推出M992時，就有計畫尋找日本品牌進行合作，當時WTAPS的名字就首先被列出，但最後卻不了了之。

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲WTAPS聯手New Balance的故事源自2006年。（圖／翻攝自WTAPS官網）

對於WTAPS X New Balance M992的設計，西山徹認為單純使用橄欖綠會有太多WTAPS的既定印象，所以還使用New Balance經典灰色調搭配中底與後跟的青蘋果綠，最後再以橘色ABZORB SBS進行點綴。另外，上述提到西山徹最喜愛的鞋款是998，因此他便將998系列經典的浮雕設計安排在鞋舌與鞋後跟上，以創造更加精美的聯名M992鞋款。

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲西山徹講述這次的設計理念。（圖／翻攝自WTAPS官網）

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲色調選用橄欖綠搭配灰色。（圖／翻攝自WTAPS官網）

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲鞋舌與鞋後跟注入西山徹最愛的998細節。（圖／翻攝自New Balance）

WTAPS首次攜手New Balance推出的M992聯名鞋款，預計將在5／1於WTAPS官網、Dover Street Market官網、New Balance官網以及全日本的HOODS發售，定價為日圓39,600元（約台幣10,890元）。

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲WTAPS X New Balance 992將在5月1日發售。（圖／翻攝自WTAPS官網）

與此同時，New Balance也在最近迎來復刻鞋款與全新配色，像是目前Kith就有上架原祖灰配色的New Balance 996；自家官網則讓New Balance 993換上全新「Vintage Indigo」色調，有興趣的朋友，不妨考慮看看。

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲WTAPS X New Balance。（圖／翻攝自WTAPS官網、New Balance、Kith）

▲New Balance最近迎來復刻鞋款與全新配色（圖／翻攝自Kith、New Balance）

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關鍵字：

西山徹, WTAPS, NewBalance, 工裝, 軍事風, 992, 橄欖綠, 灰色調, 998, ABZORBSBS
fashion.net

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