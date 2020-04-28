SAINT LAURENT退出下半年巴黎時裝周！不辦大秀、重整步調

記者王則絲／外電報導 圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、YSL官網

法國精品品牌SAINT LAURENT近日於官方平台上震撼宣布，將不參加2020年任何時間表上已排定的時裝秀，包括決定退出巴黎時裝周。毫不意外的，此番又是新冠肺炎（COVID-19）惹的禍，SAINT LAURENT考慮到現下環境發生的巨變，品牌決議將重點轉向適應此病毒危機，重新調整步伐與節奏。

在 Instagram 查看這則貼文 SAINT LAURENT（@ysl）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 7:13 張貼

SAINT LAURENT在最新貼文中表示：「考慮到當前急劇變化的情況，決定控制步伐並重設時間表，品牌將比以往任何時候都更強調領導自主的節奏。SAINT LAURENT將不會在2020年的任何預定時間表中展示系列。」缺席2020下半年的所有時裝秀場合，意即錯失相當重大的展示機會，以往SAINT LAURENT總是帶來精彩的時裝大秀，此消息一出令許多時尚迷倍感失望。不過品牌也提到仍然有計劃在今年發布展示，將運用創造力為大家帶來全新的視角，也許是以更親近人們生活的方式進行。

SAINT LAURENT今年二月才在巴黎舉辦了秋冬時裝大秀，邀請眾多明星到場支持，場面盛大，包括韓女團BLACK PINK成員ROSE也辣秀美腿出席，身上背的是YSL風靡時尚圈的爆款夯包「KAIA」系列包款，後續更為YSL拍攝了一組黑白形象大片。時尚產業因這波嚴重的全球疫情，不只需緊急處理銷售上的漏洞，還需面對未來消費者習慣的改變，不論是內部經營、宣傳策略都得重新適應與做出有效的改變。

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