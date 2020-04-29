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超狂價3888元！德國雙人牌炒鍋＋自然美逆齡神仙水　母親節最強禮物組合

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▲雙人牌,鍋子,鍋具,自然美,奇蹟露,神仙水。（圖／pixabay） 

▲不鏽鋼鍋受到很多品牌追捧。（圖／pixabay）

文／C編

母親節將至，無論是不是和媽媽住在一起、是不是常常膩在一起，趁著節日表達心意都是必須。送媽媽禮物是一門學問，實用很重要，如果既實用又有一點點虛華，那更完美，購物平台「Her和她」為母親節推出了「寵愛母后組」，以德國雙人牌中式炒鍋，搭配自然美奇肌無瑕活膚精華露，用一只好鍋讓媽媽下廚輕鬆，再奉上一瓶神級保養品讓媽媽逆齡，絕對是讓媽媽笑開懷的最佳禮物，而且整套原價10980元，現在只要3888元，約3.8折的好價錢，CP值破表。

▲Her和她德國雙人牌中式炒鍋 自然美。（圖／Her）

▲「寵愛母后組」德國雙人牌中式炒鍋30CM＋NB東森自然美奇肌無瑕活膚精華露，原價10,980元、特價3,888元。點我購買。

近年因為食安的問題，除了注意飲食，廚具、餐具也要仔細挑選，買鍋子更是小心謹慎，不沾鍋雖然方便，但塗層必須多費心思了解，才不會擔心溶解的問題，也因此不鏽鋼材質成為很多人的最愛，尤其是醫療級的鋼材，更是被很多品牌追捧，畢竟安全、健康是最重要的。

不鏽鋼分為很多種，其中18/10內涵18%的鉻及10%的鎳，又被稱為是醫療級不鏽鋼，不容易生鏽、腐蝕，因此安全耐用，常被用於製作醫療衛生器材、高級廚房用具，德國雙人牌炒鍋的鍋身，便是使用18/10不鏽鋼。炒鍋是家庭主婦必備的廚具，鍋身弧度容易翻炒，無論平底鍋再怎麼流行，炒鍋依然有不敗地位。

▲Her和她 德國雙人牌中式炒鍋、自然美。（圖／Her）

▲ZWILLING德國雙人單柄中式炒鍋30CM，原價7,700元。

▲Her和她 德國雙人牌中式炒鍋、自然美。（圖／Her）

▲自然美奇肌無瑕活膚精華露150ml，原價3,280元。

「寵愛母后組」除了德國雙人牌中式炒鍋，搭配的自然美奇肌無瑕活膚精華露更是超級好物，千萬別小瞧它，它又被網友喻為是「紅罐神仙水」，清潤的水狀質地，一抹就是滿滿的精華在臉上，不管媽媽是什麼膚質，晚上抹完、一覺睡起來都可以輕鬆散發仙女般的水潤光澤，想要變美就是那麼簡單。

▲雙人牌,鍋子,鍋具,自然美,奇蹟露,神仙水。（圖／ji）

▲「神仙水」保養讓肌膚重現細緻光澤。（圖／pixabay）

之所以可以散發出厲害的水潤光，是因為奇肌無瑕活膚精華露裡面含有天女木蘭精華、保濕成分Ceramide、天然植萃精華與玻尿酸等，厲害的植物精萃一抹就可以立刻吸收，針對媽媽熟齡的肌膚、吸收度不夠好，「紅罐神仙水」可以秒速滲透進肌膚底層，幫助改善暗沉、蠟黃，重現日光燈般的白皙透亮肌膚。不知道媽媽適合什麼產品、或是怕買到不合用的保養品，這罐不會出錯，讓媽媽輕鬆搞定肌膚乾燥、缺水的困擾。

「寵愛母后組」讓媽媽可以輕鬆煮飯、不怕肌膚變差，心情也會更加完美！德國雙人牌炒鍋加自然美奇肌無瑕活膚精華露的組合，原價10980元，現在只要3888元，趕緊把握這個超級優惠，表達對媽媽的愛。

▼▼點我搶超低價▼▼

 ▲Her和她德國雙人牌炒鍋 自然美。（圖／Her）

▲「寵愛母后組」德國雙人牌中式炒鍋30CM＋NB東森自然美奇肌無瑕活膚精華露，原價10,980元、特價3,888元。點我購買。

關鍵字：

Her和她, her, 雙人牌, 中式炒鍋, 鍋具, 自然美, 奇肌無瑕活膚精華露
fashion.net

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