《富比士》公佈肯爺身價超越凱莉珍娜　本人打臉：你們少算了20億

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歌手出身的肯爺（Kanye West）吸金能力向來不弱，但是讓他晉升億萬富翁卻是與Adidas簽訂的Yeezy合約。根據《富比士》近日公布的資訊，肯爺的身家達到美金13億元（約台幣390億元），成為第二個突破美金10億元的饒舌歌手，不過肯爺卻沒有因此而滿足，因為他表示：「《富比士》算錯了，我的身家有美金33億元（約台幣990億元）。」

在 Instagram 查看這則貼文 Forbes（@forbes）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 24 日 下午 2:05 張貼

早在去年肯爺就有登上《富比士》，但是當時並沒有封肯爺為億萬富翁，這讓肯爺很不開心，於是肯爺便不斷向提出《富比士》身家證明，其中包括靠著Yeezy還清2016年的美金5,000萬元（約台幣15億元）債務，還有亮出美金8.9億元（約台幣267億元）的巨額收據後，《富比士》終於在近日認可肯爺的資產超過美金10億元，也遠超高凱莉珍娜（Kylie Jenner），就此肯爺也獲得渴望已久的「億萬富翁」名號。

▲《富比士》尚未稱肯爺為億萬富翁。（圖／翻攝自Forbes）

《富比士》指出，美金13億元的身家中，大多數來自100％的Yeezy股份，並且肯爺還從與Adidas的合約抽成11％，這也是「人人有Yeezy穿」一詞後的利益效果，因此Yeezy還能不能在全球持續延燒，將會大大影響肯爺的身家狀況。

▲Yeezy帝國的鞋款銷量，將會影響肯爺的身家漲幅。（圖／翻攝自Forbes）

另外，由於Adidas提供肯爺完全自主的控制權、專利以及較高的抽成，因此肯爺當年才會毅然決然離開Nike，事後也證明離開Nike實屬明智的決定，否則「Yeezy帝國」將不會出現在大家目前的生活中。

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