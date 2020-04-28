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雅詩蘭黛「小棕瓶」5／1買一送一　寵愛之名正貨試用品寄到家

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▲▼美妝防疫優惠開跑。（圖／翻攝自IG）

▲疫情影響美妝商機，品牌紛紛推出防疫優惠。（圖／翻攝自IG/esteelaudertw、forbelovedonetaiwan）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，讓許多愛美女性不敢外出逛美妝，為了拉抬業績各大品牌無不給足誘因，讓消費者乖乖買單。美妝防疫優惠殺很大，像是雅詩蘭黛就端出經典熱賣小棕瓶買一送一活動，而寵愛之名則推廣在家也能免費試用保養品正貨，只要負擔運費就能輕鬆享受。

▲雅詩蘭黛 特潤超導修護露，50ml，3,900元。

雅詩蘭黛一向傾力協助社會公益，這會希望透過經典小棕瓶傳遞愛與關懷，幫助大家同心抗疫。品牌宣布將於5／1舉辦棕心好友日活動，消費者只要在櫃上購買小棕瓶一瓶，就加碼贈送正貨一瓶，讓你邀請好友一起體驗小棕瓶魅力。

▲小棕瓶CP值高，混入粉底用能幫助底妝更服貼。

5／1當天除了在百貨櫃點販售，品牌官網和YAHOO旗艦店也會在早上11點在網路同步開賣，每人限購一組，賣完為止。

▲▼美妝防疫優惠開跑。（圖／品牌提供）

▲寵愛之名推出免費領取正貨試用品活動。

寵愛之名為了提升消費者購買意願，特別設計一套免費試用品索取機制，無需費用，只需支付運費，就能享有試用品寄到家服務，在防疫期間提供最安心的試用體驗。

品牌於4／27開始，每週提供不同系列的品項，包含熱門各式明星商品，像是抗皺角鯊系列、藍銅保濕系列、亮白淨化光之鑰系列等，每週都能申請一次。

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關鍵字：

雅詩蘭黛, 寵愛之名, 防疫, 優惠
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