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快跟宣美穿同款ZARA「天鵝絨洋裝」　搭配包包不顯孕味

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記者李薇／綜合報導

藝人宣美擁有110公分逆天長腿，被稱為「全世界最長的腿」，每次穿長靴或是洋裝超級好看，最近她又在個人IG分享幾張私人照片，只見她身穿一件粉紅色絲絨洋裝，搭配上超級可愛的小黑包包，看起來超級休閒又輕鬆。

▲宣美,ZARA,。（圖／miyayeah IG）

▲宣美身穿ZARA的小洋裝。（圖／miyayeah IG）

宣美身穿的這件洋裝，看起來出自精品大牌，但實際上其實是西班牙品牌ZARA的單品，短版的洋裝搭配V領的設計，還有寬大的短袖，以及荷葉邊的裙襬，雖然看起來很好看，但這件洋裝其實穿起來不好穿，若是身形比較胖的人，很容易就變成孕婦裝。

▲宣美,ZARA,。（圖／miyayeah IG）

▲宣美經常在個人IG分享穿搭。（圖／miyayeah IG）

宣美之所以可以穿得休閒，除了本身就很瘦，擁有超仙氣的逆天長腿之外，斜背的包包剛好可以讓整個身型看起來更加纖細，撇除孕味，反而有種休閒輕鬆的氛圍，讓人覺得好像要去郊遊的感覺，非常好看。

宣美經常在個人IG上面分享自己的穿搭，因為擁有好身材，所以簡約穿T恤配牛仔褲也很帥氣，對於腿長的秘訣，她也在節目分享，會經常使用毛巾作為輔助道具，在平躺狀態下用腳往上抬90度，腳尖勾住毛巾，雙手抓住毛巾用力做拉伸，每天做10分鐘，就可以讓雙腿變長。

關鍵字：

宣美, ZARA, 洋裝, 天鵝絨, 日韓穿搭, 日韓時尚
fashion.net

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