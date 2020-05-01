《動物森友會》驚見太陽花裝飾、LV帽T　Top 6設計獲村上隆認證

編輯／Duke

任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》持續在全球引起話題，繼先前帶來的3個穿搭靈感IG後，日本藝術大師村上隆也在IG分享自己看到的穿搭與裝飾TOP 6，當中不僅包括村上隆的「太陽花」作品，還有粉絲創造的LV Monogram村上隆帽T，現實中買不到藝術大師的作品嗎？那就快到《集合啦！動物森友會》體驗吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami（@takashipom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 下午 11:14 張貼

這個以社交為主要遊玩目的的遊戲，不僅能在自行創作衣物，還可以更換房間裝飾，因此便有國外網友發揮創意，製作現實買不起的LV、GUCCI、DIOR、BURBERRY等奢華服飾。近日則透過村上隆分享，看到更多作品被廣泛運用在遊戲中，像是佈滿太陽花裝飾的房間、圖案T-Shirt以及運用村上隆拿手的繽紛色彩製作的LV Monogram帽T。

▲村上隆分享網友用自己創作的太陽花作品打造的事物。（圖／翻攝自ig@takashipom）







▲以村上隆命名的LV帽T。（圖／翻攝自ig@takashipom）

雖然僅有最後的帽T附有QR Code給想要的玩家下載，不過，目前已有玩家將素材放進遊戲中，想要的朋友不妨搜尋看看。另外，知名洛杉磯美術館蓋蒂中心（Getty Museum）呼應熱潮也在近日推出「藝術品生產器」，使得玩家可以從免費圖庫選取公開藝術品創作，例如愛德華馬奈、林布蘭、梵谷、莫內等知名畫家都在其中喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Getty（@gettymuseum）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 下午 1:22 張貼

►《動物森友會》實現富貴人生！3個IG讓你穿上LV、DIOR而且還免費

►《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior 在遊戲裡穿過癮