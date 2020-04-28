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伯爵法國空運玫瑰打造花坊　襯鑽錶超好拍

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▲伯爵排除萬難空運法國伯爵玫瑰來台展出。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

每年母親節前夕，伯爵（PIAGET）總會空運千朵冠軍玫瑰品種Yves Piaget Rose來台布置寵愛媽咪，今年儘管新冠肺炎衝擊花市與運輸行業，品牌仍排除萬難自法國運來玫瑰，於台北101購物中心4樓都會廣場，打造展至5月3日的伯爵玫瑰溫室花坊展覽，不僅可悠遊其中拍照打卡，亦可欣賞珠寶名錶，相當愜意。

▲▼伯爵 。（圖／公關照）

▲伯爵從巴黎空運玫瑰打造溫室花坊。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼伯爵 。（圖／公關照）
▲伯爵於台北101 4樓時代廣場建造伯爵玫瑰溫室花坊。

伯爵同步發表3款星空意象的Limelight Gala鑽錶，選用砂金石玻璃製作面盤，讓午夜微縮至26毫米及32毫米的錶款上，配上兩道不對稱的鑲鑽弧線錶耳，猶如閃耀星辰，品牌特別位32毫米錶徑的款式，推出限量200只的奢華版，選用更大顆的美鑽，搭配能讓光線大幅由鑽石桌面與側邊進入的鑲座，共鑲有42顆總重約4.74克拉圓形明亮式切割美鑽放閃。

▲▼伯爵 。（圖／公關照）▲▼伯爵 。（圖／公關照）

▲限量300只的Limelight Gala系列18K白金鑽錶32毫米（左）1,100,000元，限量200只的Limelight Gala系列18K白金鑽錶1,850,000元。
 

另一只限量88只的Limelight Gala珠寶錶，則於錶圈鑲嵌漸變色圓形切割藍寶石與美鑽，形成迷人的漸層色調；同系列最華麗的設計則是面盤以雪花鑲嵌190顆圓鑽、錶圈與錶耳則鑲嵌32顆總重4.00克拉的欖尖形切割美鑽的珠寶錶，獻給貴氣媽咪。

▲▼伯爵 。（圖／公關照）▲▼伯爵 。（圖／公關照）

▲Limelight Gala 18K白金鑲鑽錶（左）4,230,000元，限量88只的Limelight Gala 18K白金漸層藍寶石鑲鑽錶1,970,000元。

關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 玫瑰, 母親節
fashion.net

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