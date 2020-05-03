來個愜意的下午時光！精選台北7間戶外咖啡廳　微風吹拂又可以看美景

在家待不住，想要到戶外透透氣？疫情期間MENU特別準備了台北「有戶外座位」的咖啡廳，快找時間來踩點啦！

MODERN MODE & MODERN MODE CAFE

大同區（北門站）

▲（圖／美食客新竹雯雯美食生活記錄提供）

Modern Mode Cafe採同時販售服飾、飾品的複合式咖啡廳，店內充滿濃濃復古氛圍，往咖啡廳的後門走會出現一片戶外的小空間，天氣好的時候選擇這裡品嚐甜點也是不錯的選擇！

別所SHELTER

大同區（民權西路站）

▲（圖／美食客凱特__、東東提供）

別所整體裝潢採用工業風文青風，店外有大片的戶外桌椅可以喝咖啡聊天，到了晚上點燈後更有氣氛，沒有用餐時間的限制，想要待多久就待多久。特別推薦別所秘制肉燥飯盤，擺盤精心設計，肉燥飯吃起來有股淡淡甜香，非常不錯！

COSTUMICE CAFE

大安區（忠孝敦化站）

▲（圖／美食客cc、Shannon提供）

門口種滿了各種綠色植栽，與木門、大陽傘相互襯托，天氣好的時候坐在戶外座位真的像身處歐洲一般。店內則是放滿了店家精心挑選過的復古傢俱，整體很有氛圍！

樂樂咖啡

松山區（南京三民站）

▲（圖／美食客Finn Ho、Dino Wu提供）

整體空間以白色為主體，日系明亮的裝潢不論是工作還是聊天都非常合適。樂樂咖啡一整排的戶外座位有矮牆圍繞，增添了一些隱私感。特別推薦連網紅呱吉也指名要點的蛋沙拉土司，吐司酥軟搭配滿滿的蛋沙拉，下午茶來一份非常剛好喔！

ANCRE CAFÉ安克黑咖啡

淡水區

▲（圖／美食客Yung、東東提供）

安克黑咖啡位於淡水老街的尾端，是一棟兩層樓的小矮房。一樓平時作為畫室使用，二樓才是咖啡廳的主樓，木頭樑柱以及大片玻璃的設置有漁夫小屋的意象。店家特製甜甜圈鬆餅上還印著小小的船錨，非常可愛！

淡水長堤咖啡LB CAFE

淡水區

▲（圖／美食客柳幼幼、levialiu提供）

擁有大片海堤美景的淡水長堤咖啡，一直是想喝咖啡休息的旅人們的最佳選擇。1樓及2樓都擁有大片戶外座位，能邊品嚐咖啡輕食邊欣賞淡水海景。迎著海岸線的座位非常搶手，想前往記得提早預訂喔！

圖、文／MENU美食誌

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