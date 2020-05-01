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來彰化別只吃肉圓！爆汁湯包、燒酒雞火鍋　樣樣深得老饕的心

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▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

誰說彰化不好玩？只是缺少了發現。遊玩台灣西半部千萬別漏掉彰化，快跟著MENU來場美食之旅吧！

BUTTER巴特手作晨食BRUNCH&CAFE
彰化市／鹿港鎮

在彰化及台中各有兩間分店，超澎湃的人氣早午餐！滿滿一鍋的莫札瑞拉起司，骰子牛、雞柳塊、法國麵包沾滿起司大口吃，一整天都變美好了。另外，彩色蛋餅、純黑熔岩漢堡不只吸睛也很美味喔！

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客美食吃漢酣酣提供）

秀水湯包
秀水鄉

有鮮肉、鮮蝦、干貝及藥膳湯包，各個皮薄又多汁，一口咬下湯汁便填滿裝盛湯包的湯匙，湯汁不膩很清甜，價格便宜又美味，現場購買須先抽號碼牌等一陣子，或是直接打電話預定外帶。

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客神奇小吃貨提供）

BVK咖哩
彰化市

主打四種不同口味的咖哩，黑咖哩、辛咖哩、濃咖哩、燉咖哩搭配不同的肉類或海鮮，每種口味都很有特色，同時還可以加點烤餅，香氣十足沾著咖哩吃剛剛好，工業風的低調裝潢與用心製作的咖哩還不快收藏！

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ching提供）

天利食堂
彰化市

天利食堂走日式風格，餐點以烏龍與細拉麵、日式絹豆腐鍋、門司港烤咖哩、擔擔麵為主，味道好、菜色豐富且份量多，不怕吃不飽，還可以升級A、B、C三種不同類型的套餐，罐裝飲品也頗具特色，店內裝潢風格清新明亮，別有一翻風味，是三五好友聚餐的絕佳去處！

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客珊珊兒提供）

八石什鍋
彰化市／員林市/鹿港鎮

這麼夯的火鍋你吃過嗎？八石什鍋主打的燒酒雞鍋一上桌就酒香四溢，冷冷的天進補就吃這味！咖哩湯頭大受咖哩控喜愛，蒜頭蛤蜊雞湯鍋濃濃的台式風味也頗受好評，並且不只食材美味，服務也很好，熱愛酒香料理的老饕可別錯過啦！

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿秋提供）

炎生CAFFÈ
彰化市

來到慢活休閒的彰化，當然要走進巷弄享受悠閒的下午茶！炎生咖啡的環境有種廢墟老房子的氛圍，店裡販賣多種口味的咖啡及磅蛋糕。在工作壓力太大時來這邊喝杯咖啡，好好紓解一下壓力吧！

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Selina提供）

淳手作－純手做甜點工作室
彰化市

彰化小有名氣的甜點工作坊，老闆將日本所帶回來的手藝呈現出來，每次開店就會大排長龍。草莓塔的酸甜好滋味、焦糖起司在入口前就能聞到濃郁焦糖香，入口後的濃厚起司味令人回味無窮！

▲彰化美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Hsiu Wen Cho提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 彰化, 巴特手作晨食, 秀水湯包, BVK咖哩, 天利食堂, 八石什鍋, 炎生CAFFÈ, 淳手作－純手做甜點工作室
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