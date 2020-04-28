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2020新錶／美國總統福特戴過的Hamilton電子錶復刻　依然很炫！

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▲Hamilton發表2020新錶，焦點落在70年代傳奇錶的復刻版本。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）今年吹起濃濃復古風，從軍錶、飛行錶都充滿歷史味道，焦點之作是太空時代標誌性作品的Pulsar腕錶重出江湖，今年恰好是問世50周年，當時充滿未來感的特殊造型，今日看來仍相當前衛，讓品牌推出復刻款再現跳字錶風采。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲全球限量1970只的Pulsar系列黃金PVD不鏽鋼腕錶，32,400元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）
▲錶背為中子星圖案裝飾。

1970年於紐約發表的Pulsar，為全球首款電子跳字腕錶，第一代設計為18K金材質，當時定價為2,100美元，相當於一台汽車價值，其科技感的外型與酷炫的設計，吸引名人追捧，包括美國總統福特（Gerald Ford）、英國國寶級歌手艾爾頓強（Elton John）、成功將受損而無法登月的阿波羅13號帶回地球的太空艙指令長James Lovell都戴此錶。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲未限量的Pulsar系列不鏽鋼錶，24,300元。

今年Hamilton重新演繹此經典錶款，承襲寬闊的枕形造型，推出限量1970只黃金PVD塗層精鋼與未限量不鏽鋼材質款，而與原創的差異在於時間顯示，新版結合反光的LCD液晶顯示與發光的OLED有機半導體技術，讓顯示器維持低耗電量，只要按下按鈕就會亮起紅色數字時間。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲KHAKI AVIATION CONVERTER GMT飛行錶（左）45,500元，KHAKI FIELD TITANIUM腕錶32,400元。

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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, 2020新錶
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