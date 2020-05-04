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吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找

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▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

公司分流上班沒事做只能在家追劇嗎？韓國辣年糕跟炸雞都超誘人的，想吃韓式料理就來看看這十家！

TOP 10／咚咚家DONDONGA韓式豬肉專賣
台北市大安區

沒想到吃韓式燒烤也可以吃到伊比利豬肉！伊比利豬肉本身帶有脆彈口感，加上韓式烤盤和粗鹽提味，引出優美的燒肉香氣，搭配免費生菜小菜吃到飽，吃過的美食客都大推！

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客inin提供）

TOP 9／韓湘辣年糕
台南市中西區

五妃廟附近這家辣年糕店百元有找，甜甜辣辣的炒年糕很有Q勁，手搖便當搖起來均勻分布的辣飯、荷包蛋、燒肉也很夠味，想吃不要錯過！

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客shiamilong提供）

TOP 8／米豐屋
高雄市左營區

不一定想吃韓式燒烤這類大型料理的時候，就來享受個人型的韓式定食吧！下班或放學後來這裡享受一份暖心部隊鍋或起司辣雞拌飯，濃郁的韓式辣醬香搭配起司相當療癒，而且台幣300元有找。

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客TzuYuLin提供）

TOP 7／奔跑吧！年糕鍋
台中市北區

座落在一中商圈裡的韓式料理很平價，受到許多學生歡迎，起司雞鍋雙人分享鍋台幣450元，可以吃到炸雞和韓式辣雞還有玉米薯條等等配菜，相當豐富，每人低消台幣100元不能累計，吃之前要記得看清楚。

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ᴡᴜ提供）

TOP 6／韓石食堂
高雄市前鎮區

超平價韓式料理台幣200元有找，不管是豆腐湯鍋、韓式拉麵、拌飯、辣炒年糕等等菜色幾乎都有，師承韓國師傅調整為適合台灣人的口味，點份豆腐鍋再搭配一份韓式炸雞非常好吃！

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小霜提供）

TOP 5／NENE CHICKEN
台北市信義區

韓國超有名的NeNe Chicken來台灣有一陣子囉！半半口味超經典，醬燒洋釀、甜辣洋釀、大蔥風味、初雪起士、辣炒年糕風味、奶油優格等等都可以搭配，炸雞皮薄內多汁，一定要用手拿起來大啃才爽快，經營得相當穩定喔！

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客陳寂兒提供）

TOP 4／BROCCOLI BEER韓國餐酒食堂
台北市中山區

熱炒除了台式也來試試韓國風味吧！這間高腳座椅搭配霓虹燈管非常有都市摩登工業風格，很適合下班後揪朋友來解憂，一邊吃辣炒年糕、海鮮起司煎餅、炸雞、烤牛肉等等料理，一邊享用酒飲，好吃又舒壓。

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Judyliu提供）

TOP 3／I’M KIMCHI
高雄市左營區

主打75公分超長韓式料理，到店家點這一份可以一次吃到辣炒雞排、炸雞、義大利麵、海苔拌飯、脆薯，完全是超豐富派對組合很適合大食怪來掃盤，想吃的一次都吃到。

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

TOP 2／豬對有韓式烤肉吃到飽
台中市沙鹿區

肉食怪想吃韓式燒肉就來這家，他們現在已經改名為「肉鮮生韓式烤肉吃到飽」，除了吃不完的肉之外，還有可樂類飲料、冰淇淋、小菜等等配料吃到飽，口味稍微偏甜，整體來說這個吃到飽價位算挺平價的。

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客呂雷夢提供）

TOP 1／TIGERROAR韓虎嘯
台北市中正區

打開菜單每一鍋看起來都超澎湃，全羅道馬鈴薯排骨湯，是韓國正宗的醒酒湯，排骨相當大塊，其中馬鈴薯和冬粉吸附湯頭很夠味，泡菜煎餅厚實帶有微辣和鮪魚風味，喜歡韓式的你千萬不能錯過！

▲韓式料理。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客珊珊提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 韓式, 咚咚家, 韓湘辣年糕, 米豐屋, 奔跑吧年糕鍋, 韓石食堂, NENECHICKEN, BROCCOLIBEER, I’MKIMCHI, 豬對有韓式烤肉吃到飽, 韓虎嘯
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