健身運動後的5大NG行為千萬別犯　第1個超多人都中

▲許多人都忽略健身後的後續舒緩動作，要小心記好別再犯。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

現在有越來越多人透過重訓健身來追求緊實體態，但健身可不是注意動作標準與否就好，很多人都忽略了運動健身後的後續舒緩動作，像是以下常見的NG行為，不僅會讓身體感到不適，還會影響身體機能，快記好小心別再犯。

▲健身後立即喝冰飲容易引發腹痛、腹瀉。（圖／翻攝IG@ichi__da）



NG 1：喝冰飲或大口灌水



不論是做有氧運動或健身的過程，大量流汗會使人口乾舌燥，所以很多人健身完後會立刻大口大口猛喝水，但這樣容易讓身體出汗量增加，進而使鈉、鉀離子等電解質流失更多，導致抽筋、痙攣等症狀，所以健身後應小口多次的補充水分或鹽水。另外，這時人體的消化功能還沒恢復到正常狀態，如果貪圖涼爽喝冰飲，會刺激到腸胃，容易導致腹部疼痛不適、腹瀉，長期下來還會造成腸胃疾病。

NG 2：立刻吹冷氣



運動健身時，身體表面的毛細血管膨脹、血液循環加快，體溫上升，使毛孔擴張、排汗增加。如果健身後立刻吹冷氣空調，會使毛細血管急遽收縮、毛孔緊閉，容易導致感冒、腹瀉等。

▲健身後別忘了先做伸展運動，幫助舒緩放鬆肌肉和身體。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



NG 3：結束後就蹲坐休息



健身時會消耗大量體力，尤其做腿部相關鍛鍊後，如果立刻蹲坐休息，會阻礙下肢血液回流，尤其是高強度的訓練後，血液多集中在四肢肌肉中，一結束就坐下休息，容易有頭暈、噁心等不適感。

結束後最好先做一些伸展放鬆運動，邊調整呼吸節奏，讓身體的血液能很好的回歸分布，也能幫助緩解肌肉痠痛感，消除疲勞，加速體能恢復。

▲健身後最好過30分鐘再吃飯，避免增加腸胃負擔。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



NG 4：立刻吃飯或吃甜食



健身會消耗體內大量能量，若鍛鍊前沒有先吃些食物補充，結束後大多會感覺饑餓、乏力，但健身後身體血液還在重新分配，對內臟器官的供應相對較少，如果結束後就直接吃飯，容易消化不良，增加腸胃負擔。而若是吃甜食，也會大量消耗體內維生素B1，反而會感覺更疲倦乏力，影響身體機能恢復。

建議可於健身後半小時再吃飯，且可多吃如豆類、堅果等富含維生素B1的食物。

NG 5：洗冷水澡



運動健身結束後沖澡，別因為運動後體溫較高，貪圖涼爽降溫就洗冷水澡。健身後身體血液大部分都還集中在四肢肌肉中，對大腦和心臟的供血不足，容易感到頭暈、乏力等，加上洗冷水澡會使體溫驟降，毛孔緊縮，讓身體裡的熱量不能順利散發出去，更容易因此感冒、發燒。所以健身後最好先做些舒緩拉伸運動，邊等身體機能回歸正常再沖澡，且洗澡水溫以跟人體體溫相近的35～37度為佳。

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