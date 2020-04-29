LOEWE「大麻」氣味香氛蠟燭引熱議　網：聞起來一定很棒！

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@jonathan.anderson、loewe_perfumes

西班牙奢侈品牌LOEWE創意總監由才貌雙全的年輕設計師Jonathan Anderson所擔任，同時他也身兼個人同名品牌JW Anderson創意總監的職位，源源不絕的創作靈感都反映在他大膽、新穎的設計風格上。近日Jonathan Anderson於個人頁面透露LOEWE將推出全新的香氛蠟燭系列，其中一款「大麻葉」香氣在網上引起了熱烈討論。

LOEWE的服裝總是充滿高級質感，然而除了設計服裝之外，香氛系列同樣也由Jonathan Anderson操刀。近日更於個人IG上搶先釋出全新的香氛蠟燭系列，總共將推出四款口味，分別是「大麻」、「番茄葉」、「忍冬」以及「甜菜」，其實四種氣味都是香氛產品中經常添加的原料之一，不過LOEWE此款香氛蠟燭將主要氣味原料的圖案直接印於包裝之上，更令人一目瞭然，也因此瞬間吸引眾多網友點讚：「加入購物車！」、「這聞起來一定很棒！」事實上大麻香氣的蠟燭一點也不危險，大麻屬於天然的草藥，雖然帶有點犯罪、壞壞的意象，但其實聞起來是十分清新樸實的氣味。

4種氣味都擁有獨特、柔和的色調，詳細的香味層次尚未公佈，Jonathan Anderson 僅搶先釋出蠟燭的外觀，並透露將於9月份正式開賣。此外，LOEWE的香水系列一直以來相當受歡迎，許多人甚至會當作入手LOEWE的入門單品，近期也推出了一款「Paula’s Ibiza Eau de Toilette」淡香水，由Jonathan Anderson與品牌調香師 Nuria Cruelles攜手打造，將Ibiza 島的波西米亞韻味裝入夢幻的彩虹玻璃瓶中，彷彿一抹熱帶海島邊的夏夜氣息，此款則現已發售。

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