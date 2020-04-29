fb ig video ETtoday search mobile

LOEWE「大麻」氣味香氛蠟燭引熱議　網：聞起來一定很棒！

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jonathan.anderson、loewe_perfumes

西班牙奢侈品牌LOEWE創意總監由才貌雙全的年輕設計師Jonathan Anderson所擔任，同時他也身兼個人同名品牌JW Anderson創意總監的職位，源源不絕的創作靈感都反映在他大膽、新穎的設計風格上。近日Jonathan Anderson於個人頁面透露LOEWE將推出全新的香氛蠟燭系列，其中一款「大麻葉」香氣在網上引起了熱烈討論。

▲LOEWE香氛蠟燭、香水。（圖／翻攝自IG）

LOEWE的服裝總是充滿高級質感，然而除了設計服裝之外，香氛系列同樣也由Jonathan Anderson操刀。近日更於個人IG上搶先釋出全新的香氛蠟燭系列，總共將推出四款口味，分別是「大麻」、「番茄葉」、「忍冬」以及「甜菜」，其實四種氣味都是香氛產品中經常添加的原料之一，不過LOEWE此款香氛蠟燭將主要氣味原料的圖案直接印於包裝之上，更令人一目瞭然，也因此瞬間吸引眾多網友點讚：「加入購物車！」、「這聞起來一定很棒！」事實上大麻香氣的蠟燭一點也不危險，大麻屬於天然的草藥，雖然帶有點犯罪、壞壞的意象，但其實聞起來是十分清新樸實的氣味。

▲LOEWE香氛蠟燭、香水。（圖／翻攝自IG）

▲LOEWE香氛蠟燭、香水。（圖／翻攝自IG）

▲LOEWE香氛蠟燭、香水。（圖／翻攝自IG）

4種氣味都擁有獨特、柔和的色調，詳細的香味層次尚未公佈，Jonathan Anderson 僅搶先釋出蠟燭的外觀，並透露將於9月份正式開賣。此外，LOEWE的香水系列一直以來相當受歡迎，許多人甚至會當作入手LOEWE的入門單品，近期也推出了一款「Paula’s Ibiza Eau de Toilette」淡香水，由Jonathan Anderson與品牌調香師 Nuria Cruelles攜手打造，將Ibiza 島的波西米亞韻味裝入夢幻的彩虹玻璃瓶中，彷彿一抹熱帶海島邊的夏夜氣息，此款則現已發售。

▲LOEWE香氛蠟燭、香水。（圖／翻攝自IG）

►Jo Malone調香師與ZARA合作！把爆款香水變蠟燭，質感滿分超平價

►《愛的迫降》香氛蠟燭出「迪士尼公主味」！小美人魚是櫻花、貝兒像白玫瑰

關鍵字：

LOEWE, 香氛蠟燭, 大麻, 香水, 香氛
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

《富比士》公佈肯爺身價超越凱莉珍娜　本人打臉：你們少算了20億

《富比士》公佈肯爺身價超越凱莉珍娜　本人打臉：你們少算了20億

90%的人都習慣手機放床頭！專家分析睡覺時開「飛航模式」的3大好處

90%的人都習慣手機放床頭！專家分析睡覺時開「飛航模式」的3大好處

唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝 ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億 男生最沒抵抗力的是「白花香調」！5款同味道洗髮精　比玫瑰、水果更誘人 愛用「冷暴力」來分手的4大星座　水瓶逃離衝突、摩羯根本王者 安格斯12星座一周運勢4/27-5/3　冥王星逆行來了！雙子、巨蟹、獅子低氣壓預警 Angelababy愛牌PORTS 1961首次登台！當季夯包「這間店」入手 讓少女們尖叫的「茶花粉電鍋」下殺2.7折！特價1788元還送配件

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面