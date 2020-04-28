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BURBERRY動物主題快閃店登陸遠百信義　激美限定款馬鞍包細看更想買！

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▲BURBERRY「動物主題限時快閃店」，限定包款「Anne馬鞍包」細節搶先看。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、記者王則絲攝

BURBERRY於遠東信義A13開設了「動物主題限時快閃店」，整間店以動物為主題，搜羅了品牌各項蘊含動物元素的單品，與野狼、鵝、猴子等立體雕像一同陳列，走入店上便迎來熱鬧可愛的氛圍，充分展現了BURBERRY善於運用的動物風時尚。店內販售包括男女裝服飾、配件與包款，而今天更特別帶大家近賞本次快閃店限定包款「Anne馬鞍包」。

▲BURBERRY快閃限定店。（圖／品牌提供）

BURBERRY創始人Thomas Burberry與現任首席創意總監Riccardo Tisci對「動物」都充滿了熱愛，在這次的「動物限時快閃店」當中可以看到本季最矚目的動物系列單品，例如蕭敬騰曾穿上《歌手・當打之年》的斑馬紋服裝、小鹿斑比花紋，以及各種動物透過英國維多利雅時代寫實繪畫風呈現的樣貌，躍上絲巾、包款與服裝。

▲BURBERRY快閃店限定包款。（圖／記者王則絲攝）

本次A13快閃店特別推出了限定包款「Anne馬鞍包」，揉合了復古馬術風格，採用下擺圓弧的馬鞍包型，與雙色編織手提把，以一條皮革釦帶穿入金屬TB花壓釦，是相當精緻又時髦的設計，內裏則是由百分之百小牛麂皮製成，並附有一個小暗袋，且內部空間非常寬敞，特別推薦這款「銀灰色」搭配動物花紋絲巾，最能襯托出女性優雅氣質，清新自然的色調也適合即將來臨的春夏季節。

▲BURBERRY快閃店限定包款。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY快閃限定店。（圖／品牌提供）

▲Anne馬鞍包還有黑色、牛皮棕色可挑選。NT＄65,000。

本次BURBERRY動物快閃店內不乏各式春夏新品，包括經典的TB包與LOLA包，也都運用了多種動物元素，像是猴群圖鑑的印花、小鹿斑比的牛仔刷色花紋，還有被大量使用在本季服裝、單品中的水彩暈染斑馬紋元素，讓原本經典的款式變得更加可愛又有活力。

▲BURBERRY快閃店限定包款。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY快閃限定店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY快閃限定店。（圖／品牌提供）

▲猴群印花皮革 TB包 NT＄95,000、小型鹿圖案植絨皮革Lola包 NT＄65,000、小型絎縫丹寧 Lola包 NT＄55,000、小型水彩植絨皮革 Lola包 NT＄65,000。

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關鍵字：

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