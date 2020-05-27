【敦南誠品熄燈系列3】服裝設計師詹朴：這裡收容了很多時期的我

▲服裝設計師詹朴喜歡在敦南誠品找一個角落，靜靜地看書。

記者蔡惠如 / 台北報導

從1999年點亮的燈到現在，已經過了兩個10年，敦南誠品在2020年5月底正式向台北人告別。誠品信義店將接手24小時書店的任務，即便那是台北目前最繁華之地，也無法取代仁愛圓環夜晚的樹影，在暗夜透出的淡淡書香。敦南誠品的故事，在這倒數之際，很值得回味一番。



服裝設計師詹朴坐在我們為他安排的書店位置上採訪，他貼心的壓低音量，就怕打擾到周圍閱讀的人們，連續14季在倫敦時裝週發表作品，在國際上大放異彩，回到他熟悉的敦南誠品書店，一身低調的輕裝打扮，國際咖成了像是我們會在誠品書架穿梭時、擦身而過的小男孩。





▲服裝設計師詹朴像是個大男孩，談話聲音輕柔，聲調卻很堅定。（圖／記者黃克翔攝，以下同）



問到他對敦南誠品的感覺，他說：「我會定期來敦南誠品看書，找一本書、找一個角落就可以待很久。這是一個開放型的書店，24小時都可以看書看到飽。」詹朴輕聲的講述著：「我也會深夜來看書，在這裡看書會有種安心感，讀著讀著就忘記時間，深夜的時候進來、出去的時候已經是白天了。」



▲詹朴覺得在誠品看書，有種安心感。

2013年詹朴從英國皇家藝術學院從畢業後，隨即於倫敦時裝周發表出同名品牌APUJAN女裝秀，當時才26歲就自創服裝品牌、展露頭角，以針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，不多話的他，透過作品釋放著能量。



他說：「我從小興趣就是閱讀，可以想像不同的故事，建立不同的架空世界觀，服裝設計也是先從一段故事或一個架空世界觀開始，透過過往得到的養分，轉化成服裝系列。」他的創作主題多與文學、奇幻、時間有關，剛好跟他喜歡閱讀的書籍種類也相近。

在他創作的能量中，閱讀習慣佔了很大的影響，從小他就對漫畫、奇幻文學、歷史與古典音文學有興趣，而文學區域的階梯，便是他最喜歡打發時間的角落之一，「謝謝敦南誠品收容很多時期的我，很多一個人的時段都是在這裡消磨的。」他表示：「我常從閱讀中想像不同的故事，也應用在實際創作上，在這個已經數位化的時代，我還是比較喜歡文字跟紙本。」





▲詹朴曾讓模特兒拿著書走秀，也曾把一頁頁的小說變成洋裝。（圖／APUJAN提供）



愛書的他，曾多次將「書」融入服裝之中，模特兒拿著書走秀，或是把一頁頁的小說變成洋裝，天馬行空相當有意思。詹朴表示，他有時會在深夜來敦南誠品閱讀，發現深夜的閱讀者，往往比白天的人們更專注。閱讀讓人充滿想像，在靜謐的台北城裡，來到敦南誠品的人們，無論是何種原因，都形成一種默契，是一種無聲卻共通的語言。

面對敦南誠品即將熄燈，詹朴卻相當豁達的表示，「這個世界原本就一直在改變，我在敦南誠品度過許多美好的時光，而新的24小時書店即將轉到信義區，相信它會讓新一代的讀者也感受這份美好」。





▲身處數位時代，詹朴還是喜歡文字印在紙張上的感覺。

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