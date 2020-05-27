fb ig video ETtoday search mobile

【敦南誠品熄燈系列3】服裝設計師詹朴：這裡收容了很多時期的我

>

▲服裝設計師詹朴喜歡在敦南誠品找一個角落，靜靜地看書。

記者蔡惠如 / 台北報導

從1999年點亮的燈到現在，已經過了兩個10年，敦南誠品在2020年5月底正式向台北人告別。誠品信義店將接手24小時書店的任務，即便那是台北目前最繁華之地，也無法取代仁愛圓環夜晚的樹影，在暗夜透出的淡淡書香。敦南誠品的故事，在這倒數之際，很值得回味一番。

服裝設計師詹朴坐在我們為他安排的書店位置上採訪，他貼心的壓低音量，就怕打擾到周圍閱讀的人們，連續14季在倫敦時裝週發表作品，在國際上大放異彩，回到他熟悉的敦南誠品書店，一身低調的輕裝打扮，國際咖成了像是我們會在誠品書架穿梭時、擦身而過的小男孩。

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-時尚設計師詹朴。（圖／記者黃克翔攝）
▲服裝設計師詹朴像是個大男孩，談話聲音輕柔，聲調卻很堅定。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

問到他對敦南誠品的感覺，他說：「我會定期來敦南誠品看書，找一本書、找一個角落就可以待很久。這是一個開放型的書店，24小時都可以看書看到飽。」詹朴輕聲的講述著：「我也會深夜來看書，在這裡看書會有種安心感，讀著讀著就忘記時間，深夜的時候進來、出去的時候已經是白天了。」

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-時尚設計師詹朴。（圖／記者黃克翔攝）

▲詹朴覺得在誠品看書，有種安心感。

2013年詹朴從英國皇家藝術學院從畢業後，隨即於倫敦時裝周發表出同名品牌APUJAN女裝秀，當時才26歲就自創服裝品牌、展露頭角，以針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，不多話的他，透過作品釋放著能量。

他說：「我從小興趣就是閱讀，可以想像不同的故事，建立不同的架空世界觀，服裝設計也是先從一段故事或一個架空世界觀開始，透過過往得到的養分，轉化成服裝系列。」他的創作主題多與文學、奇幻、時間有關，剛好跟他喜歡閱讀的書籍種類也相近。

在他創作的能量中，閱讀習慣佔了很大的影響，從小他就對漫畫、奇幻文學、歷史與古典音文學有興趣，而文學區域的階梯，便是他最喜歡打發時間的角落之一，「謝謝敦南誠品收容很多時期的我，很多一個人的時段都是在這裡消磨的。」他表示：「我常從閱讀中想像不同的故事，也應用在實際創作上，在這個已經數位化的時代，我還是比較喜歡文字跟紙本。」

▲詹朴服裝。（圖／公關照）

▲詹朴服裝。（圖／公關照）

▲詹朴曾讓模特兒拿著書走秀，也曾把一頁頁的小說變成洋裝。（圖／APUJAN提供）

愛書的他，曾多次將「書」融入服裝之中，模特兒拿著書走秀，或是把一頁頁的小說變成洋裝，天馬行空相當有意思。詹朴表示，他有時會在深夜來敦南誠品閱讀，發現深夜的閱讀者，往往比白天的人們更專注。閱讀讓人充滿想像，在靜謐的台北城裡，來到敦南誠品的人們，無論是何種原因，都形成一種默契，是一種無聲卻共通的語言。

面對敦南誠品即將熄燈，詹朴卻相當豁達的表示，「這個世界原本就一直在改變，我在敦南誠品度過許多美好的時光，而新的24小時書店即將轉到信義區，相信它會讓新一代的讀者也感受這份美好」。

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-時尚設計師詹朴。（圖／記者黃克翔攝）
 ▲身處數位時代，詹朴還是喜歡文字印在紙張上的感覺。

►【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

►【敦南誠品熄燈系列2】店員的深夜故事　幫「看不見的朋友」找書

關鍵字：

敦南誠品, 誠品書店, 信義誠品, 24小時書店, 全日書店, 誠品敦南, 熄燈
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

愛到卑微！3大星座「付出最多」雙魚渺小像塵埃、巨蟹自欺欺人

愛到卑微！3大星座「付出最多」雙魚渺小像塵埃、巨蟹自欺欺人

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

2020夏天必染「霧感奶霜髮」　晴空藍＋墨灰亞洲女孩最適合，超顯色又顯白 3種心境都中證明你適合單身！有人追卻覺得「經營感情太累」 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ Dyson推「無線」直髮造型器　可用30分鐘夾好夾滿 謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到 宋慧喬6部經典韓劇造型解析　《藍色生死戀》出眾氣質迷倒粉絲 現省萬元！墾丁兩家必住「無敵海景」民宿　絕美貝殼沙灘竟是電影場景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面