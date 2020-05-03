太積極追求有異狀？ 4種徵兆告訴你「對方不OK」

▲熱戀時雖然甜蜜，但也要記得觀察對方。（圖／unsplash）

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愛情是盲目的，這句老話永遠不會過期，還在熱戀期帶給你幸福感的對方，怎有空閒再挑他毛病？然而長久相處不能只靠愛情，還需要互相體諒與磨合個性，幸福是否能長長久久？冷靜觀察還是最重要，這4個端倪出現時，你需要好好想想。

用誇張的手段追求你

對方追求時當然想增加你好感，貼心舉動或熱情陪伴是正常，但若手段過於誇張，如贈送昂貴的禮物、耍浪漫用得太極致，源源不絕的熱情加上瘋狂追求，會給出錯誤的期待值，當正式交往或交往一陣子之後，很難不會有落差感，加上太過熱情且熟練的手段，很高機率是玩感情的老手。

▲太過積極地追求有時並非優點，要好好觀察。（圖／Pixabay）

小孩性格

一開始小孩性格可能是個優點，覺得對方純真可愛，自然不造作，但小孩也需要成長，不能長久的耍任性或總是要你配合，若一直以小孩個性跟你相處，無法適度的展現安全感或體貼，總有一天你會無法承受。

▲孩子氣沒關係，但有時候要長大，不能無時無刻都搞任性。（圖／PEXELS）

一副「我就是這樣」的態度

這是與孩子氣不同的兩種性格，屬於比較自我的對象，不過一旦開始交往，也要做好相對應的角色，無法拿捏想保有自我的比例，一副百分之百「我就是這樣啊」的態度，這種自私心態任誰都不能負荷多久。

▲保有自己的一部份不為過，但全然不退讓的態度也不健康。（圖／pixabay）

控制狂

每個人多少都有比較介意某事的狀況或主張，但有些想全盤掌握的控制狂人則不僅如此，去哪裡要報告、做任何事要打電話報備、電話響3聲內一定要接、做任何舉動要經過他同意等等，一開始可能你會覺得甜蜜黏人，但這種習慣無論以任何甜美糖衣的理由包裝，到最後都能變成苦澀的滋味。