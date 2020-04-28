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Angelababy愛牌PORTS 1961首次登台！當季夯包「這間店」入手

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記者鮑璿安 ／台北報導

加拿大品牌PORTS 1961是眾多女星的私服最愛，就連副線PORTSPURE日前進駐微風南山都創造不少話題，現在品牌正式宣佈在台灣駐點，包括女星Angelababy、國際名模劉雯、何穗等超模愛用包款免出國就能入手！

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 首次登台，凱亞葛柏形象照帶貨彩色鎖錬方包台灣買得到，NT$69,800。（圖／品牌提供）

PORTS 1961在微風廣場一樓開設Pop-up Store，不僅是首度在台灣駐點，更提供2020春季系列包款、服飾及首飾鞋履等配件，品牌鮮明形象從最新一季形象照便知一二，邀請凱亞葛柏 (Kaia Gerber)等超模詮釋，畫面中凱亞葛柏不惜梳起爆炸頭，穿著頗具藝術感的絲質印花襯衫側躺，順勢帶貨彩色鎖錬方包。

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲女星Angelababy、國際名模劉雯、何穗都曾輪番上身ANIKA包款，NT$19,800 。（圖／品牌提供）

品牌本季包款靈感源自70年代資產階級顛覆性的藝術優雅，皮革使用經典復古色調，以鮮艷的波爾多紅、森林綠及奶油色為主，並在Templer的領導創作下，呈現嶄新美學。首次登台開賣的大勢包款更有以芥末黃、森林綠及腮紅粉為主調的「ANIKA」，女星Angelababy、國際名模劉雯、何穗都曾輪番上身，完美演繹春夏交接的活力氣息，將柔軟的小牛皮革與壓紋鱷魚皮質感相互點綴，奢華度依舊。

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲品牌本季服飾靈感來自地中海沿岸景色，輕薄且獨具藝術性 。（圖／品牌提供）

服飾方面靈感來自地中海沿岸景色，且大量使用細緻的綢緞及雪紡，使整體輪廓更顯輕盈飄逸；設計師將服飾當作畫布，大膽地將鋼筆線條、女人臉龐，以及20世紀歐洲藝術家的幾何圖樣重新詮釋，品牌這回終於首度登台，也讓時尚迷能近距離一睹獨特設計。

▲Sandro。（圖／品牌提供）

▲Sandro。（圖／品牌提供）

▲Sandro。（圖／品牌提供）

▲法國輕奢品牌Sandro也在本月進駐微風廣場，南韓女星Jennie私服毛呢牛仔夾克買得到，NT$16,930 。（圖／品牌提供）

同樣在本月進駐微風廣場的還有法國輕奢品牌Sandro，以大理石紋理白洞石帶出簡約時尚空間，同時提供品牌新一季縮口包、多色蛇紋肩背包、貝殼肩背包等選項；服飾更有南韓人氣女星Jennie在私服演繹過的毛呢牛仔夾克，俐落剪裁賦予柔軟毛呢打造休閒時尚，都能在台灣搶先入手。

關鍵字：

加拿大, 品牌, PORTS 1961, Angelababy, 超模, 劉雯, 何穗
fashion.net

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