fb ig video ETtoday search mobile

精選錶寵媽咪　Swatch讚她是超級英雄、Garmin守護健康

>

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Swatch 2020年母親節特別腕錶 #IAMWONDERMOM，2850元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

一只耐用又好看的腕錶，無疑是最實用的母親節禮物，可從媽媽的穿搭風格與預算作考量。Swatch即是大膽說愛的品牌，為母親節推出#IAMWONDERMOM腕錶，獻給家庭中的超級英雄，明亮的紅黃配色面盤上呈現「WONDERMOM」字樣，紅色錶帶下半部則布滿愛心與星星圖案，大方向媽媽表達愛意。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Swatch母親節特別版腕錶包裝，附贈可愛襪子作為小禮。
 

Swatch除了以神力女超人概念錶款讚頌媽媽，同時搭配滿版愛心圖案的錶盒，由裡而外的設計都活潑高調，更有意思的是附贈與錶款相同的紅黃藍襪子，可謂是澎湃禮物包。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Garmin vivoactive 4S系列 GPS智慧腕錶，滿足媽媽生活與運動需求，11,990元。
 

若想提醒媽媽注意健康，Garmin外型與功能都講究的vivoactive 4/4S GPS智慧腕錶，具24小時健康偵測功能，能及時反映身體健康狀況，且也能滿足愛運動的媽咪需求，因為內建20種運動模式，居家防疫期間，從腕錶螢幕便能觀看重訓、有氧、瑜伽等多達12種訓練動畫跟著做。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Mido推出女人味十足的Rainflower花雨系列腕錶討好媽媽。

而偏愛女人味穿搭的媽咪，目光應該很難從MIDO（美度表）Rainflower花雨系列移開，粉紅色款的白色粒面盤搭配花瓣盛開圖案，同時點綴8顆粉色寶石作為時標，並搭配粉紅蜥蜴壓紋小牛錶帶，甜美浪漫；另一款棕色錶款則以珍珠母貝拼出花朵盛開模樣，均搭載80小時動力儲存的自動上鍊機芯。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Mido Rainflower花雨系列腕錶，34,100元。
 

關鍵字：

Swatch, Garmin, MIDO
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

5月新球鞋出現回憶殺！「流川楓」AJ5回歸　《灌籃高手》鐵粉必須收

5月新球鞋出現回憶殺！「流川楓」AJ5回歸　《灌籃高手》鐵粉必須收

KINAZ X 史努比第二波胡士托也加入！復古CHIC風展現低調可愛

KINAZ X 史努比第二波胡士托也加入！復古CHIC風展現低調可愛

Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感

Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感

瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練4組運動，在家躺著就能做 把握5個塗抹護唇膏的最佳時機　讓雙唇滋潤更加乘 潮人都在背的「春捲包」　逛超市也變成時尚伸展台 日本IKEA泡麵必囤！低熱量不到200大卡　外包裝還超文青 網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會 不再怕弄丟！Prada玫瑰粉小牛皮、Burberry泰式奶茶「掛頸卡夾」通勤必買　 身體也有「換季霉」！簡單3招排出濕氣，還能消水腫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面