精選錶寵媽咪　Swatch讚她是超級英雄、Garmin守護健康

▲Swatch 2020年母親節特別腕錶 #IAMWONDERMOM，2850元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

一只耐用又好看的腕錶，無疑是最實用的母親節禮物，可從媽媽的穿搭風格與預算作考量。Swatch即是大膽說愛的品牌，為母親節推出#IAMWONDERMOM腕錶，獻給家庭中的超級英雄，明亮的紅黃配色面盤上呈現「WONDERMOM」字樣，紅色錶帶下半部則布滿愛心與星星圖案，大方向媽媽表達愛意。

▲Swatch母親節特別版腕錶包裝，附贈可愛襪子作為小禮。



Swatch除了以神力女超人概念錶款讚頌媽媽，同時搭配滿版愛心圖案的錶盒，由裡而外的設計都活潑高調，更有意思的是附贈與錶款相同的紅黃藍襪子，可謂是澎湃禮物包。

▲Garmin vivoactive 4S系列 GPS智慧腕錶，滿足媽媽生活與運動需求，11,990元。



若想提醒媽媽注意健康，Garmin外型與功能都講究的vivoactive 4/4S GPS智慧腕錶，具24小時健康偵測功能，能及時反映身體健康狀況，且也能滿足愛運動的媽咪需求，因為內建20種運動模式，居家防疫期間，從腕錶螢幕便能觀看重訓、有氧、瑜伽等多達12種訓練動畫跟著做。





▲Mido推出女人味十足的Rainflower花雨系列腕錶討好媽媽。



而偏愛女人味穿搭的媽咪，目光應該很難從MIDO（美度表）Rainflower花雨系列移開，粉紅色款的白色粒面盤搭配花瓣盛開圖案，同時點綴8顆粉色寶石作為時標，並搭配粉紅蜥蜴壓紋小牛錶帶，甜美浪漫；另一款棕色錶款則以珍珠母貝拼出花朵盛開模樣，均搭載80小時動力儲存的自動上鍊機芯。

▲Mido Rainflower花雨系列腕錶，34,100元。

