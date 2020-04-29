「大麻籽油」成分正夯！保養專家：平衡保濕一次到位

▲大麻籽油近來備受關注，舒緩修復的效果很不錯。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

春轉夏的換季時節，膚況不穩最適合「輕油保養」，肌膚補足油水保濕才能一次到位。近來時尚保養圈風靡大麻籽油保養，內含珍貴成分，不僅能提供肌膚養分，更能舒緩修復肌膚。

保養專家Kevin老師分享，現代人肌膚問題不外乎分成兩大類：油性肌問題以及乾燥敏弱肌問題。油性肌膚消費者時常掙扎要不要保養? 如何維持肌膚油水平衡。

乾燥敏弱肌則會有因內外在多重因素所造成的肌膚結構問題，像是壓力造成的荷爾蒙失調、空污產生的肌膚過敏現象，追根究柢只要還給肌膚一個自然保濕平衡的穩定狀態就可以。

▲Simple 清妍大麻籽油清透保濕精華乳，50ml，449元。

蘊含豐富的維生素與Omega脂肪酸，能夠舒緩平衡肌膚，不只提供保濕，並讓肌膚回到平衡的狀態。大麻籽油特殊的脂肪酸結構還能夠減少肌膚表面水分散失，進一步幫助皮膚達到油水平衡。大麻籽油更是乾爽的植物性油脂保養成份，具有很好的流動性，容易被肌膚吸收，使用過後肌膚也很乾爽舒服不黏膩，還有絕佳的保濕力。

▲Neal's Yard Remedies橙花潤澤精露，30ml，1,250元。

內含大麻籽油、番石榴、橙花等成分的純植物按摩油，幫助促進肌膚機能的平衡、抑制或撫平臉部細紋的生成，同時恢復肌膚原有健康的飽滿色澤。



▲absolution 淨化水活精淬 ，100ml，1,700元。

好吸收的水凝露質地，富含香蜂草花水、桃金孃、牛蒡根、大麻籽油等12種有機成分，協助平衡肌膚、收斂毛孔並減少皮膚瑕疵，更能提升後續的保養品吸收效率。

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