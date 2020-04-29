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學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

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▲學會5個高情商聊天小技巧人緣更好 。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

俗話說「話不投機半句多」，有時後並不是人不合，而是說話的方式不對，無意間讓人心生不悅，不想再聊下去。說話人人會說，但卻不是每個人都「會說話」，想提升說話技巧，跟人愉快地交流，先注意以下5個小細節，讓人喜歡跟你聊天，還能幫助讓人緣越來越好。

▲學會5個高情商聊天小技巧人緣更好 。（圖／翻攝unsplash）

1.不要只顧聊自己的事

一段愉快的談話，應該兩個人都互有往來地說，如果只是一個人在說，那不叫聊天，只能說是「個人分享會」，而且每個人都會想讓自己成為話題的主角，所以別老是只聊自己，做完說話者後，也要適時轉當傾聽者，讓別人說。

▲學會5個高情商聊天小技巧人緣更好 。（圖／翻攝unsplash）

2.不熟的人別聊敏感話題

聊天的深度要看對象依交情而定，好朋友說話不用顧忌，之間什麼都能說，才能聊得暢快；但若和交情不深的人聊天，切記聊些過於私人或敏感的話題，因為在不夠瞭解對方的情況下很容易踩到別人的雷。像是財務、感情狀況等，有些人不喜歡跟不熟的說，又或是很容易會有立場不同的話題，像是支持哪位政治人物、信什麼宗教、幾歲該結婚、要不要生小孩之類的，一個不小心就容易起衝突，不歡而散。

▲學會5個高情商聊天小技巧人緣更好 。（圖／翻攝unsplash）

3.別老是打斷別人的話

聊天雖然是彼此間有來有往的談話，但要注意不要總是打斷別人的話或急著搶答、說話，就算對方說的可能只是個簡單笑話，也不要為了展現自己「跟得上潮流」，急著聽過，甚至搶過話語來爆雷，這樣不僅會讓說話之人感到不舒服，也可能會讓現場氣氛變僵。當別人在說話時，要尊重別人的發言，就算有想提問的，也可以等對方說到一個段落再發問，互相尊重，聊天過程才會更融洽。

▲學會5個高情商聊天小技巧人緣更好 。（圖／翻攝unsplash）

4.適時「認輸」給對方面子

有些人個性強勢、很好勝，就連談論事情都喜歡佔據上風，遇到這樣的人，如果硬要跟他們爭論，往往就是不歡而散，如果談論的話題並不會違反你的原則，適時地「認輸」，把口舌上的勝利讓給對方，不僅能顯得你氣度好，給對方個面子也能讓交談的氣氛更好，對方也會樂意跟你分享更多資訊，甚至有進一步的交流。

▲學會5個高情商聊天小技巧人緣更好 。（圖／翻攝unsplash）

5.用客套的讚美開啟話題

在社交場合遇到客戶或普通朋友時，若對方客氣地稱讚你，除了謝謝對方的讚美，你可以再稱讚回去，像是對方稱讚說「你最近氣色好好！」道謝後你也可以找對方身上的特點稱讚回去，像是「你今天這套衣服好好看，在哪買的？」或「你看起來好像瘦了一點，最近做什麼運動？」等，除了讓對方也感到歡欣，還有延伸話題的作用。

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關鍵字：

聊天, 說話, 技巧, 口才, 說話之道, 人緣, 社交, 秘訣
fashion.net

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