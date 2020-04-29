貴婦圈瘋玫瑰保養！林牧潔好命肌就靠「精露」養出來

▲ 林牧潔的膨潤美肌的秘密就是精露保養。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

玫瑰對於女生就是有莫大吸引力，除了誘人香氣，玫瑰內含的活性成分，更是廣被運用在保養品中。名媛林牧潔和彩妝大師游絲棋聯手催生看得見花瓣的玫瑰精露，貴婦品牌Sisley也推出黑玫瑰亮眼水凝精露，要你寵愛自己的肌膚。

▲新肌煥妍亮白瑰蜜菁露，看得見一片片花瓣。

根據亞洲女性喜愛度調查顯示，有八成女生喜愛玫瑰成分，將近九成女生偏愛美容油，BÉBÉ POSHÉ以摩洛哥玫瑰谷的新鮮花瓣蒸餾提煉的大馬士革玫瑰精油為主體，搭配歐盟有機認證的天然植萃精露，打造能一舉補充油、水的完美精露，幫助養出肌膚瑩潤光澤．

▲BÉBÉ POSHÉ × MandarinFlorist 皇家庭園粉玫瑰蜜菁露組，限定價3580元。

適逢母親節，品牌與文華花苑推出保養花禮，以高貴柔美的皇家庭園玫瑰、粉膚色迷你玫瑰與淡粉色鬱金香，手作出一座粉色洋溢的迷你花園，搭配的保養品的玫瑰金包裝，完美襯托女人雅緻氣質。

▲Sisley 黑玫瑰亮眼水凝精露，14ml，4,300元。

以黑玫瑰系列聞名的Sisley，也加入保養生力軍-亮眼水凝精露，夢幻玫瑰色的乳霜質地，集潤澤和清爽於一身，獨特科技使精露接觸到眼肌膚，能瞬間轉化為清新的水凝精露，搭配精密冷瓷石按摩眼周，更顯縣雙眸緊緻光采。



▲青隅 X Sisley 黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，期間限定: 4/24 – 5/31。

為了歡慶新品上市，品牌也與台北文華東方酒店青隅，聯名推出黑玫瑰珍寵下午茶饗宴，將來自南法夢幻神秘的黑玫瑰，轉化為法式精品級甜點。以Sisley頂級珍稀保養成分­巴卡拉黑玫瑰為靈感，將黑玫瑰蘊含的美麗能量、獨特的深紫紅色澤，以及經典的玫瑰精油香氣結合，打造出充滿法式優雅的玫瑰系列饗宴。

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