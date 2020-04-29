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頭皮也要去角質？掌握清潔2大關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味

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▲清潔2關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味。（圖／翻攝ＩＧ）

▲只要掌握清潔2大關鍵，夏日也能有輕盈蓬鬆的秀髮。（圖／翻攝IG@hara3m）

記者張毓容／台北報導

炎熱夏季即將來臨，除了要面對脫妝危機，頭皮出油也好惱人，剛洗好的頭髮沒多久就油膩、扁塌，甚至還會飄出尷尬頭臭味，就算每天洗頭也沒什麼改善，到底問題出在哪？可能就是因你忽略了頭皮清潔的2個關鍵：去角質和洗髮精挑選，快跟著改善，從此都能有清爽無異味的頭皮和輕盈鬆亮的髮絲。

▲清潔2關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味。（圖／翻攝ＩＧ）

▲液態劑型的頭皮去角質刺激性較低。（圖／翻攝IG@aromatica_official.jpg）

頭皮也需要去角質

頭皮就像臉和身體 一樣會有角質產生。當老廢角質生成後會形成頭皮屑剝落，如果沒有定期代謝老廢角質，長期下來有可能引起特殊的頭皮問題，且頭皮的肌膚其實很細緻嬌弱，去角質的產品更需要慎選。

市面上常見的頭皮去角質有以下3種類型：液狀、顆粒狀、凝膠狀，其中顆粒劑型與凝膠劑型都是利用磨砂的方式，物理性的將角質移除，對肌膚的刺激性相對較高；而液態劑型的角質洗髮精，相對來說刺激性較低，但建議選擇以胺基酸為基底，並配合天然檸檬酸成分，達到溫和軟化代謝角質的效果，且不易刺激肌膚。

▲清潔2關鍵　輕鬆擺脫油膩髮、頭臭味。（圖／翻攝ＩＧ）

▲針對不同頭皮膚質和出油程度，可選取不同成分的洗髮精。（圖／翻攝IG@aveda）

依照頭皮膚質選擇洗髮精

就像臉部肌膚有油性、乾性、混合性或敏感肌等不同膚質，頭皮有也不同膚質，想維持頭皮健康，建議針對不同的頭皮屬性、出油程度或頭皮困擾，選擇適合髮肌的清潔產品。

中性、油性頭皮：較易出油的中油性頭皮應加強肌膚的控油平衡，可選擇含天然控油成分的頭皮洗髮精，漸進式的調理頭皮油脂分泌，讓頭皮淨爽無負擔，揮別尷尬的油氣味。

有頭皮屑困擾者：可挑選含生薑酊、茶樹精油等天然抑菌控油成分的頭皮洗髮精，有助於舒緩頭皮不適，擺脫頭皮屑困擾。

髮質細軟稀疏、在意掉髮者：建議挑選以健髮為訴求的頭皮洗髮精，像是天然萃取的松油醇，可幫助強韌髮根、活絡頭皮，讓頭皮健康、髮絲豐盈。

►洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 頭皮問題, 出油, 臭味, 頭臭, 油頭, 扁塌, 出油
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