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常見防曬4大問題讓專家幫你解答！臉部和身體用要分開買？

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▲常見防曬4大問題讓專家幫你解答。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防曬看似簡單，但若沒有正確使用，擦了也等於白擦。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　

防曬不只是為了避免膚色被曬黑，更重要的是幫助肌膚隔絕紫外線的傷害，減少造成曬傷或皮膚癌的風險，更為肌膚防禦因紫外線造成的光老化。防曬看似簡單，但若是沒有挑選合適產品或正確使用，擦了也等於白擦，而對於防曬還是有不少人有挑選和使用上的疑惑，快來聽聽專家解答以下4個超常見的防曬問題。

▲常見防曬4大問題讓專家幫你解答。（圖／翻攝ＩＧ）

▲可依據當日活動和天氣狀況，使用合適功能、防曬係數的防曬產品。（圖／翻攝IG@midoricoo、@our_uniform_）

Q：防曬怎麼挑選才適合？

市面上的防曬產品琳琅滿目，有乳狀有凝露狀，有透明、也有潤色款，防曬系數更有多種選擇，到底該怎麼挑？皮膚科醫師表示，挑選防曬產品時應該將個人生活環境、習慣納入考量中，且至少要準備日常使用和戶外活動使用2種。

像是一般待在室內較多的上班族，長時間處在空調環境，可選擇保濕效果較好的款式，而日常款的防曬系數選擇SPF20～30/PA+++就夠用了。

Q：臉部和身體要用不同防曬產品？

其實臉部防曬和身體防曬不一定要分開買，依照個人膚質膚況和需求，使用同一款或不同款都是可以的。但因為臉部肌膚比起身體肌膚來說，角質層較薄，也較容易有出油或乾燥等困擾，甚至有些人對於臉部防曬的要求還需要有潤色效果，所以建議可針對不同部位的需求來挑選，才能找到最適合的防曬品。

▲常見防曬4大問題讓專家幫你解答。（圖／翻攝ＩＧ）

▲化妝後可利用有防曬效果的粉餅或蜜粉補防曬，補擦前可先用保濕噴霧為肌膚補充水分。（圖／翻攝IG@aoihamada）

Q：化妝後也要補防曬？

許多人外出都會帶妝，但臉上有妝容的情況到底該如何補擦防曬？可隨身攜帶有防曬係數的美妝品，像是防曬粉餅、蜜粉或是氣墊粉餅。要補擦前可先用衛生紙將汗水、多餘油脂壓掉，並利用保濕噴霧為肌膚補充水分，待肌膚吸收後再補上防曬彩妝品。

Q：如何確保防曬有做好？

想做好全面又完整的防護，要記好兩大關鍵：第一，要時時保持對紫外線的警覺，每天視當日紫外線狀況決定是否要更換較高係數的防曬產品，另外更別只顧著擦臉而忘了身體肌膚的防護；第二，一定要適時補擦防曬，別以為擦了防曬就可以放心，尤其陽光強烈、高溫易出汗的夏季，定時補擦才能讓維持足夠的防護力。

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關鍵字：

防曬, 防曬品, 係數, 疑問, 疑惑, 解答, 專家, 皮膚科醫師, 醫生
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