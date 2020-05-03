Jennie、韓素希「奶兇感」爆紅！掌握妝容重點　輕鬆get同款長相

最近微博、小紅書上有個話題爆紅，就是「奶兇感」妝容、「奶兇感」長相，其中BLACKPINK的Jennie、韓素希都是代表明星例子，到底什麼是「奶兇感」？又有哪些妝容及長相重點？一起了解一下！

什麼是「奶兇感」？

最近「奶兇感」這個詞在微博、小紅書上爆紅，什麼是「奶兇感」？其實跟之前的又A又媚、又清純又性感一樣，指的是同一種類型，表示一種具衝突感、不協調的美。

其中「奶」代表看起來幼小軟萌、年輕，還沒有長開、像小孩一樣的長相，而「兇」感則是帶一股霸氣、一看就很有氣勢感的類型，以明星為例，最標準的「奶兇感」就是BLACKPINK的Jennie，整個臉型五官非常像小孩一樣可愛、但是不笑又非常霸氣。

另外最近因為韓劇《夫婦的世界》爆紅的小三韓素希也算是這種「奶兇感」長相，五官長相很清純可愛、但是有流露出一種性感霸氣，這種「奶兇感」長相真的是非常有魅力。

接著一起看看「奶兇感」長相重點：

「奶兇感」長相重點：臉型流暢、臉頰飽滿

首先最重要的就是臉型要帶有「奶感」，主要就是臉型流暢、臉頰飽滿，顴骨、下顎骨線條不明顯，整體來說更偏向是圓臉、或是鵝蛋臉型，這種臉型線條流暢，像是小孩子般的臉型。

「奶兇感」長相重點：中庭比例更顯嫩

除了臉型之外，中庭（眉下到鼻下部位）比例也是關鍵，中庭比例較長其實會有老氣感，另外下顎角也是偏圓潤、沒有多的稜角臉型，要細部的話其實鼻樑也不會太高，整體來說就像是還沒有長開的小孩臉，是奶感關鍵。

「奶兇感」長相重點：凶感主要來自五官、妝感

最後就是「兇感」，可以從五官或妝容在奶感的基礎中帶出兇感，眼妝、眉毛甚至是唇彩都是種點，以Jennie來說，她的眼睛偏大、只要畫上較往上的眼影及眼線，整個眼神就會變得較銳利霸氣。

另外眉型不可以強調眉峰，只是稍微順著眉型加粗，同時融合的奶感及兇感的妝容及完成。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xeesoxee

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