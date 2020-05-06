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母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

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記者王則絲／綜合報導　圖／品牌提供

悄悄地母親節腳步已逼近，2020年上半年大家都過得很辛苦，一家老小在家中時間變多，想必媽媽們也變得特別操煩，是時候該來用「包包」來好好疼愛媽咪。別以為買精品一定要花大錢， 即使預算不多也能買到好包，從1萬元以內到超過10萬通通有選擇，挑選一款能同時適合媽媽與女兒的包款，送禮展現心意後偶爾還能和媽媽借來背，最是經濟實惠。

為大家介紹多款絕不失手的美包，快依照預算挑選。

【1萬元以下】

Longchamp 

講求實用性選擇Longchamp準沒錯，容量驚人外還可以客製化繡上字母。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲My Pliage Club 肩背包 NT＄8,500（左）；My Pliage Club 後背包，NT＄7,600（右）。

Sandro

Olga系列有平價版「雲朵包」之稱，此外淑女風的貝殼肩背包萬元有找十分親民。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲Thelma米白色貝殼肩背包，NT＄9,050（左）；Olga焦糖色縮口肩背包，NT＄13,680（右）。

【1萬元～3萬元】

Tory Burch 

Tory Burch今年春夏注入了大量英式花園花卉圖騰印花於服裝與配件上，猶如復古手帕般的刺繡與拼貼風格。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲刺繡手帕拼接圖紋相機包，NT＄18,900。

MICHAEL KORS

MK火紅的Cece系列推出全球限量款，小圓肩背包與Cece鏈帶包都有推出煙玫瑰粉色與物灰藍色，色調非常美。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲Delaney 煙玫瑰肩背包，NT＄12,400（左）；Cece 霧灰藍鍊帶包，NT＄17,500。

COACH 

水桶包經典好用，可提的短背帶十分別緻，流蘇設計讓包包帶點不羈隨興感，提把掀蓋包則是典雅氣質。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲COACH Lora Bucket水桶包，NT＄16,800。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲COACH Tabby頂部提把手袋，NT＄21,800。

Marc Jacobs

Marc Jacobs的小包一直很受歡迎，淺粉色系讓媽媽也能沾染青春氣息。

▲母親節包。（圖／品牌提供）

▲蓮藕粉、冰雪藍菱格紋縫線Softshot包，NT＄21,900。

PRADA

入門PRADA必備包款，春夏季節的顏色都十分鮮亮可愛，隨意地背上肩就很好看。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲PRADA Re-Edition Hobo包，NT＄21,500。

【3萬元～5萬元】

BURBERRY

皮革水桶包的結構來自花朵，裝飾Thomas Burberry專屬的TB標識，有提柄手拎，也有可拆式背帶，簡約又時髦。

▲BURBERRY、CELINE。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY水桶包，NT$41,500元。

CELINE

CELINE CABAS帆布包外型俐落、容量大，運用米白色帆布飾以黃褐色植鞣皮革，壓印著CELINE PARIS字樣，簡潔有特色。

▲BURBERRY、CELINE。（圖／品牌提供）

▲CELINE CABAS帆布包，NT$44,500。

【5萬元～10萬元】

Gucci

經典不敗「老花」系列媽咪肯定喜歡，Gucci也全新推出了手提包款，充滿復古韻味。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲1955 Horsebit 經典雙G圖騰馬銜鍊肩背包，NT＄75,900（左）；經典小型手提包，NT＄75,900（右）。

Prada

春夏需要有度假風情，草編細節讓心情也跟著開朗。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲草編裝飾皮革水桶包，NT＄70,000。

【10萬元以上】

Salvatore Ferragamo

品牌深受全球明星們喜愛的Boxyz包款，今年春夏推出皮革編織系列。

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo Boxyz 編織羊皮肩背包，NT＄113,000。

FENDI

▲母親節包款 。（圖／品牌提供）

▲FENDI FF Logo Mini Baguette粉嫩可愛，NT＄67,000（左）；黑色的Mini Peekaboo，NT＄109,000（右）。

CELINE

THE 16系列命名源自CELINE位在巴黎的總部與工坊地址16 Rue Vivienne，高雅端莊又很有態度。

▲LV、CELINE包。（圖／品牌提供）

▲CELINE THE 16 復古粉紅色緞面小牛皮小型提包，NT$130,000。

LOUIS VUITTON

LV Twist包在在2015年早春時裝秀首度亮相，旋即成為經典，旋鈕以L、V組成，很具標誌性，2020春夏推出鮮豔的色調，搭配螢光色的吊飾非常吸睛。

▲LV、CELINE包。（圖／品牌提供）

▲LV、CELINE包。（圖／品牌提供）

▲LV Twist在春夏季變得更加耀眼，NT$131,000。

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關鍵字：

母親節, 送禮, 包款, 母女, 精品, longchamp, sandro, prada, gucci, fendi, salvatore ferragamo, tory burch, mk
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