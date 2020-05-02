2020染髮首選「經典藍」！IU、BTS五個韓星同款最顯白

2020許多韓星都染過的髮色，就是「經典藍」色系！而就有韓國髮型師公開5款「經典藍」色系的髮色哪些適合黃肌、褪色也好看～想要換上新髮色的女孩一定要看！

經典藍髮色韓星1：IU

第一款就是IU今年初才剛染過的經典霧藍色！這款髮色是很正宗的藍，褪色後會帶點霧灰色，他在室內時的藍色不會這麼明顯，很適合不想要太浮誇又想要染特殊色的女孩～而且這款深藍色能夠中和暗沉感，在黃肌人身上也很顯白！

經典藍髮色韓星2：T-ara 芝妍

T-ara芝妍的髮色偏向天空藍，在陽光下會帶點獨角獸偏光感，不過因為顏色比較淺，所以原生髮色較深的人需要漂比較多次～這款髮色因為帶有一點白金色調，所以更適合白肌人染！染完會超級仙～

經典藍髮色韓星3：MAMAMOO 玟星

MAMAMOO玟星的髮色是藍紫色，在經典藍色中添加了紫羅蘭調，對黃肌人來說很友善，不會顯黃反黑～這款髮色褪色後會變成帶有霧金感的紫外光髮色，超級特別又亮眼！

經典藍髮色韓星4：ITZY 留眞

留眞的髮色是小編自己私心最愛！他是帶有灰調的霧灰籃色，帶有很漂亮的霧灰感，但在室內時又跟亞洲人的原生髮色很相近，所以素顏也不會奇怪～這款髮色非常適合搭配漸層染、挑染，看起來會更有混血感！

經典藍髮色韓星5：BTS Jimin

最後一款就是男偶像也超愛的霧藍黑髮色！藍黑髮色看起來更加神秘、低調，就算男生染也不奇怪～這款可以自由選擇漂或不漂，在室內會的髮色會更偏向黑色，且褪色也不明顯，不想髮色變台妹金的人一定要試試！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jimin_bighitentertainment、@itzy.all.in.us、@mo_onbyul、@jiyeon2__、@dlwlrma、@official_izone、FB@bangtan.official

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