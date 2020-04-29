楊冪真實細腿比精修圖還狂！直播帶貨「洞洞鞋」網友看呆

▲楊冪登上口紅一哥李佳琦直播帶貨CROCS洞洞鞋，讓無修圖的「真實細腿」曝光 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

記者鮑璿安／台北報導

女星楊冪姣好身材每每曝光都造成熱議，昨（28日）她登上口紅一哥李佳琦直播帶貨CROCS洞洞鞋，以全球代言人之姿親切與粉絲互動，楊冪換上GUCCI套裝搭配一雙白色洞洞鞋，雖稍嫌突兀，不過毫無修圖的「真實細腿」火速登上熱搜。

▲楊冪在直播中運用GUCCI米奇印花套裝搭配洞洞鞋 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

楊冪招牌筷子腿早就不是秘密，近日她升格CROCS洞洞鞋全球代言人，每每曝光美照總是引發粉絲兩極評論，因為該鞋款曾獲得英國《獨立報》封為「全世界最多人討厭的鞋」，讓粉絲直呼：「連楊冪都救不了洞洞鞋」。昨日，楊冪終於登上口紅一哥李佳琦直播節目帶貨，直播中她穿著GUCCI米奇印花套裝，純白色系與俏皮的米奇圖案頗有春夏活力，短裙刻意將腰線比例上移，讓美腿更為修長；不過視線向下一看，楊冪腳踩一雙白色增高洞洞鞋收尾，盡責帶貨仍是略顯突兀，但絲毫不妨礙楊冪顏值，輕撫披肩長髮相當溫柔。

在 Instagram 查看這則貼文 Yang Mi 杨幂（@yangmi_1209）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 上午 7:14 張貼

此外，毫無修圖的直播過程也讓楊冪的真實細腿曝光，不僅腿型相當筆直，節目中用布尺實測竟發現楊冪的腳踝只有17.2公分，比手腕稍大4公分，如此完美的比例也讓細腿火速登上微博熱搜。不光如此，楊冪在直播前被捕捉到的私服造型，運用平價快時尚品牌 PULL & BEAR緊身牛仔褲搭配adidas平底運動鞋，造型親民率性卻藏不住濃濃星味，引發網友直呼：「楊冪腿比精修圖還狂」、「私服也好美」、「洞洞鞋仍是無解。」

▲楊冪前往直播現場的私服造型以 PULL & BEAR緊身牛仔褲搭配adidas平底運動鞋，親民卻藏不住星味 。（圖／CFP）

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