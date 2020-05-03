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PONY傳授3種矯正型眼線畫法！上揚下垂、瞇成直線都有救

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眼線怎麼畫？什麼樣的眼線適合自己？相信是許多彩妝新手的共同眼妝難題！化妝大神PONY這回就來手把手教學，讓大家用最簡單的步驟，輕鬆畫出有整容效果的矯正眼型眼線唷！讓我們一起往下看怎麼畫吧！

其實眼線都有一個共同點「內眼線」。如果是喜歡素顏或淡妝的女孩，我們只畫內眼線就完妝也沒問題，但若是想搭配眼影或是強化眼睛深邃度，我們可以在內眼線之後，透過咖啡色的眼線膠筆來勾勒出不同形狀的眼線眼尾。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

眼線畫法1：溫柔上提眼尾
適合眼形：上揚眼型或鳳眼

擁有上揚眼型或鳳眼的女生，容易給旁人一種冷豔、難以接近的感覺，因此透過稍微上提的眼線，可以弱化銳利度，柔化眼神並創造出溫柔十足的眼睛。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

自然上提眼線怎麼畫呢？PONY說明沿著眼睛輪廓來畫就好，會非常自然且貼合眼睛、不突兀。從眼頭順著眼型自然往下延伸眼尾的眼線，但留意不要畫得太垂，以免不自然。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

眼線膠筆拿斜的，透過側面筆尖輕輕的拉出眼線尾巴約3-5mm即可。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

小技巧在於，眼線粗細不要一致，尾巴要慢慢收尖，可以透過指尖或是棉花棒稍做修飾，眼線會更漂亮唷！

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）


眼線畫法2：水平眼尾
適合眼形：一般小眼睛

放大雙眼必備的眼線畫法是它！水平式的眼線畫法適合眼睛既不上揚，又不會下垂的大多數人眼型，透過可以簡單的平拉眼線將眼型拉長，同時強化眼睛深邃度，創造出娃娃般的Bling Bling大眼睛。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

沿著水平方向畫眼線時，眼線筆千萬不要垂直豎著畫，而是要貼著臉蛋輕輕拉長眼線，眼線才會自然漂亮。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

畫的時候，我們可以稍微把眼周肌膚向後拉提，讓皮膚更為平整也會較方便描繪。另外，畫的時候也不要過度用力，輕輕地向後拉出尖尖的眼線尾巴即可。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

畫的位置是根據內眼角為起點，拉出水平線至外眼角，再往後作延伸。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

是不是比起刻意追求溫柔或英氣來說，大眼放電效果更好呢？

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

眼線畫法3：小貓上揚眼尾
適合眼形：下垂眼型

這種眼型的女生看起來經常滿臉倦容，有些顯老甚至帶著憂傷感。想改善這種眼睛，PONY分享可以透過眼尾上揚的眼線畫法，來平衡下垂眼，能讓視覺看來更為精神，也非常偷心撩人唷！

這個畫法正好和第一款溫柔眼線的畫法相反，是從眼頭眼角開始順著眼睛下方的輪廓做延伸，並在眼尾處自然拉出眼線尾巴。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

同樣的，我們可以將眼尾肌膚稍微向後拉平整，來幫助我們畫出滑順、顏色飽滿的眼線。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

不過這邊有個關鍵技巧，如果上揚眼線的顏色畫得太淺，反而會讓眼睛看起來更加下垂，因此要在結尾處稍微加粗，保留一些厚重感會更好。

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

▲pony眼線教學。（圖／美人圈）

大家都學起來了吧～透過不同角度的眼線尾巴，不僅能有效改善眼睛形狀的缺點，還能擁有截然不同感覺的眼妝唷！一起試試看吧～

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠PONY美妆课堂

【延伸閱讀】

初學者「日常眼線」教學！3款基礎眼線畫法技巧解析，手殘也能不失敗、畫出漂亮眼線與眼妝！(beauty美人圈)

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

pony, 眼妝, 教學, 眼線, 化妝
fashion.net

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