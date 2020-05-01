fb ig video ETtoday search mobile

7-11超狂聯名鞋款曝光　販售方式會是ibon預購或集點加價送嗎？

>

編輯／Duke

早前就有報告顯示Nike SB Dunk會是今年的主流，如今透過多個聯名系列與復刻配色後也確立這一預言成真，但是接下來要介紹聯名鞋款，不僅跌破大家眼鏡，也可能是首個以ibon預購或是集點加價送的名牌球鞋，因為根據消息透露，連鎖便利超商7-Eleven（7-11）即將與Nike合作，並且共同打造SB Dunk Low。

▲7-11 X NIKE。（圖／翻攝自IG@solebyjc、Houseofheat官網）

▲7-Eleven X Nike SB Dunk Low正式曝光。（圖／翻攝自Houseofheat官網）

透過IG爆料帳號@solebyjc的曝光，一雙配色主軸為橘、綠、紅三色的SB Dunk Low正式現身，同時還搭載7-11的經典標誌以彰顯聯名身分。然而，@solebyjc還表示這雙鞋不是什麼模型，並且還開玩笑的說：「我要跟家裡附近的7-11經理表示我有這雙鞋，能不能換一些折扣。」

▲7-11 X NIKE。（圖／翻攝自IG@solebyjc、Houseofheat官網）

▲該鞋款以7-11經典的橘、綠、紅三色搭配標誌性Logo製成。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

這雙鞋目前沒有任何發售資訊曝光，因此詳細情形無從得知，近期只能等待官方回應或是有更多碟照流出，接下來各位就拭目以待吧！

除了7-Eleven X Nike SB Dunk Low有可能被稱為「2020最奇怪的聯名」外，由@yankeekicks曝光的雪糕品牌Ben & Jerry’s X Nike SB Dunk Low，同樣是一雙搶眼的球鞋。整體不但使用藍天與綠地營造牧場的氛圍，還運用乳牛紋路和雪糕融化的設計，讓鞋款更加醒目，有興趣的朋友，可以在夏天購得。

►炒價神鞋首次回歸！Air Max 97銀子彈全新三色搶先看　錯過再等3年

►2020全球最有價值品牌出爐！Nike不畏疫情逆勢奪冠、Levi's成長最快

關鍵字：

7-11, 便利超商, Nike, SBDunkLow, ibon, 預購, 集點, 加價送, 橘綠紅, Ben&Jerry’s, 雪糕
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

隨時想睡就睡！GUCCI馬銜鍊「枕頭包」真的開賣　售價令人驚訝

隨時想睡就睡！GUCCI馬銜鍊「枕頭包」真的開賣　售價令人驚訝

歐陽娜娜當造型師挑戰性感！黑絲襪、白襯衫秀腿「尺度大開」

歐陽娜娜當造型師挑戰性感！黑絲襪、白襯衫秀腿「尺度大開」

7-11超狂聯名鞋款曝光　販售方式會是ibon預購或集點加價送嗎？ 不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走 認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階 雅詩蘭黛「小棕瓶」5／1買一送一　寵愛之名正貨試用品寄到家 最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起 宋慧喬頂「橘色曬傷妝」登封面　網：最強夏日妝容範本 金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面