7-11超狂聯名鞋款曝光　販售方式會是ibon預購或集點加價送嗎？

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早前就有報告顯示Nike SB Dunk會是今年的主流，如今透過多個聯名系列與復刻配色後也確立這一預言成真，但是接下來要介紹聯名鞋款，不僅跌破大家眼鏡，也可能是首個以ibon預購或是集點加價送的名牌球鞋，因為根據消息透露，連鎖便利超商7-Eleven（7-11）即將與Nike合作，並且共同打造SB Dunk Low。

▲7-Eleven X Nike SB Dunk Low正式曝光。（圖／翻攝自Houseofheat官網）

透過IG爆料帳號@solebyjc的曝光，一雙配色主軸為橘、綠、紅三色的SB Dunk Low正式現身，同時還搭載7-11的經典標誌以彰顯聯名身分。然而，@solebyjc還表示這雙鞋不是什麼模型，並且還開玩笑的說：「我要跟家裡附近的7-11經理表示我有這雙鞋，能不能換一些折扣。」

▲該鞋款以7-11經典的橘、綠、紅三色搭配標誌性Logo製成。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

在 Instagram 查看這則貼文 Jean Carlos（@solebyjc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 下午 7:05 張貼

這雙鞋目前沒有任何發售資訊曝光，因此詳細情形無從得知，近期只能等待官方回應或是有更多碟照流出，接下來各位就拭目以待吧！

除了7-Eleven X Nike SB Dunk Low有可能被稱為「2020最奇怪的聯名」外，由@yankeekicks曝光的雪糕品牌Ben & Jerry’s X Nike SB Dunk Low，同樣是一雙搶眼的球鞋。整體不但使用藍天與綠地營造牧場的氛圍，還運用乳牛紋路和雪糕融化的設計，讓鞋款更加醒目，有興趣的朋友，可以在夏天購得。

在 Instagram 查看這則貼文 Yaniv I Bar（@yankeekicks）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 7:41 張貼

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