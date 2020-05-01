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Lisa《青春有你2》唇色特搜！沙漠玫瑰、珊瑚紅6支同款口紅必收

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《青春有你2》中Lisa總是帶著軟萌感出場，可愛的嘟唇也讓她使用的唇膏在小紅書上超火～最近就有網友扒出Lisa平時使用的同款唇膏色號，從超顯白的蜜桃粉，到甜甜的沙漠玫瑰色一次公開～不管黃皮白皮一擦都超顯白、溫柔又減齡！

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

Lisa唇膏色號1：MAC 12H染唇露（#104 STUCK IN LOVE） 8.5ml，NT$1000

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

第一款就是韓妞非常喜歡的MAC 12H染唇露！這款唇露屬於水光型，上唇後會有很漂亮的光澤，能修飾唇紋、不顯死皮～而且有微微的染唇效果，就算不補妝、吃完飯還是會很有氣色！Lisa在節目中使用的同款色號是#104，它是一個很正宗的乾燥玫瑰色，上唇後溫柔感爆棚，不管薄塗厚塗都好看！

Lisa唇膏色號2：Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇膏（#400） 4g，NT$1280

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

第二款就是很霸氣的正紅色！GA#400有很多不同系列、質地，奢華訂製柔霧唇膏是被網友暱稱為小紅帽的全霧面系列，雖然是極霧妝感，但是上唇滑順好塗、不乾卡，而且這一色是帶有藍調的正紅，可以修飾蠟黃感，黃肌擦起來也很顯白！

Lisa唇膏色號3：Nars 時尚經典唇膏（#JUNGLE RED），NT$950

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

Nars的#JUNGLE RED在小紅書上超級火～屬於緞光型唇膏，上唇後的水光紅讓網友們超驚豔！厚塗會是很霸氣的正紅色，而且雖然質地滋潤，但是遮蓋力、持久力都很好，重點是塗完不只皮膚顯白，連牙齒看起來也白三階，再也不怕塗紅唇會顯牙黃！

Lisa唇膏色號4：雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏（#420 玫瑰荔枝） 3.5g，NT$1200

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

#420有多紅相信大家都知道～被網友們譽為此生必收素顏色，更是雅詩蘭黛熱賣到缺貨的明星商品！它是潤唇膏質地，乾唇人不上護唇膏也不會乾卡～薄擦就像天生的母胎唇色自然，厚擦則是很溫柔的豆沙玫瑰色！不顯唇紋、修飾死皮，和別的顏色疊擦、素顏擦都好看，難怪是人生必收色！

Lisa唇膏色號5：YSL 情挑誘吻星鑽蜜唇膏（#07），NT$1360

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

YSL今年新推出的情挑誘吻星鑽蜜唇膏有高顏值外表，內層的星星夾心內含星漾顯白粒子，可以製造唇部光感，閃爍細緻光澤，外層則添加多種保濕成分，可以柔嫩雙唇！而#07是一個帶有珊瑚調的辣椒紅，上唇後顯白又霸氣～也可以像Lisa一樣以內深外淺的咬唇妝方式塗抹，看起來就會超自然又有好氣色！

Lisa唇膏色號6：Chanel 香奈兒超炫耀的唇膏系列（#191 雪紡玫瑰）3.5g，NT$1280

▲lisa青春有你唇色。（圖／美人圈）

最後一款就是香奈兒今年初春推出的限量唇彩#191！它的質地滋潤保濕，滑順好塗、能修飾唇紋，重點是它的顏色是一個超甜的沙漠玫瑰色～Lisa擦上這一色後簡直甜度爆表！而且這個顏色非常適合春夏使用，減齡卻又不失女人味，溫柔女孩必收！

文／美人圈　圖／翻攝自微博@爱奇艺青春有你、@lalalalisa_m、IG@rim_otd、@gyureview、@hello_dec、@betty_524、@maeil_beauty、小紅書@Mori森、@能能耶、@湯圓丸子耶

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

lisa, 青春有你, 唇色, 唇膏, 口紅
fashion.net

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