IU「空氣感」妝容滿滿初戀滋味！簡單5步驟　新手就能畫出自然美顏

IU最近在自己的IG上po出最新拍的畫報，並且搭配日韓最近超夯的「空氣感妝容」，讓他完全仙上加仙！而空氣感妝容其實非常適合新手、初學者，沒有艱難的技巧，隨便畫都美，而且幾乎零妝感、超自然，還有甜甜的初戀滋味，絕對是化妝新手必學！

空氣感妝容STEP 1：妝前+粉底

空氣感妝容很重要的一點就是底妝要夠薄透，但是看起來又要很無瑕～對於新手來說，最簡單的方式就是搭配飾底乳，飾底乳通常是有顏色的，能夠修飾膚色不均，但是又不會製造過多粉感，讓後續底妝更乾淨！上完飾底乳之後就可以開始上底妝，底妝的部分則建議搭配美妝蛋，因為美妝蛋的妝感較刷具、一般海綿來得輕透，使用美妝但上底妝能讓臉部粉感降低且更貼妝～

空氣感妝容STEP 2：遮瑕+定妝

第二步就是遮瑕跟定妝！雖然遮瑕跟粉底沒有規定先後順序，但是新手、瑕疵較多的人，建議先粉底後遮瑕～因為這樣遮瑕產品比較能固定在臉上，不會因為後續上底妝的動作讓遮瑕被移動！遮瑕結束後就可以直接定妝，讓底妝能夠長時間維持剛上妝的狀態～新手定妝時要注意，使用粉撲輕壓上蜜粉，這樣才不會讓剛剛上好的遮瑕糊掉。

空氣感妝容STEP 3：腮紅

空氣感妝容選擇的腮紅顏色通常偏向蜜桃色、裸粉色，上臉後看起來會更加輕盈、有活力～而腮紅的位置則建議在顴骨旁的眼睛下方、呈圓形狀，且位置不低於鼻尖！這樣會很有減齡感，又可以修飾臉頰肉，也讓臉部更有氣色！

空氣感妝容STEP 4：眼妝

底妝步驟都完成後，眼妝也需要製造空氣感！空氣感妝容的眼妝一樣追求輕盈，因此不會有過多的顏色在眼皮上，對於化妝新手來說非常友善～一開始先用一霧面米色在眼窩大面積打底，接著使用裸粉色塗抹在雙眼皮範圍的眼皮，讓眼妝有一點氣色，但又不會過濃～接著拿一淺咖啡色在眼尾眼窩、下眼瞼處作暈染，這步可以加深眼睛深邃度，放大雙眼！最後則用深咖啡色在眼尾ㄑ字畫一條細細的假眼線，這樣可以增加眼睛有神度，又不會像黑色眼線給人太兇的感覺～

空氣感妝容STEP 5：唇妝

圖片來源：最後一步就是唇妝啦！唇妝一樣選擇蜜桃粉、裸粉色系的顏色，如果是黃肌，可以搭配珊瑚色、偏橘的唇膏，看起來會更顯白～如果想要看起來自然一點，可以用類似咬唇妝的畫法，唇部內圈塗兩層唇膏，並用手指或暈染刷暈染到嘴唇外圈，看起來就會超像天生的母胎唇色！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@dlwlrma、小紅書@三、@南星星yx、@hhh玉米黃了、@蔡妮妮nini、@貓抖抖、@獨角鹿鹿

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