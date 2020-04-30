史上最萌寶可夢聯名！「精靈球變手拿包」皮卡丘、可達鴨全到齊

▲Pokémon X LeSportsac 聯名系列超燒單品一次看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

風靡大人小孩的動畫《精靈寶可夢Pokémon》現在與美國尼龍包品牌LeSportsac一同聯手推出三大主題印花包型，除了把傑尼龜、小火龍、可達鴨等經典角色注入，更直接將精靈球做成手腕包，超逼真還原動畫，4月30日正式開搶！

▲Pokémon X LeSportsac 聯名系列以三大主題印花搭配各種需求包型。（圖／品牌提供）

美國尼龍包品牌LeSportsac此次聯名對象找來人氣動畫《精靈寶可夢Pokémon》，以三大主題印花搭配各種需求包型，包括小巧卡片夾、拉錬化妝包、斜背包等品項，最重要的是注入了粉絲們熟悉的角色皮卡丘、傑尼龜、小火龍、可達鴨等，搭配上立體的寶貝球造型拉鍊，每個細節都能看見小巧思。

▲（依序）小巧卡片夾NT$1,300；黑白棋盤格拉錬斜背包MT$2,650；歡樂皮卡丘斜背包NT$4,850。（圖／品牌提供）

像是不同角色都化身寶貝球以滿版造型點綴，搭配上尼龍包輕巧材質可隨心置物；另也有簡約的黑白棋盤格紋，主角皮卡丘穿插了多種表情豐富視覺效果，融入在黑白背景中相當顯眼，提供郵差包、托特包、後背包等不同大小選擇；更為低調的設計也有「歡樂皮卡丘」，在黑色為基底的包款上，加入其標誌性的黃色及紅色為拉鍊條點綴，成為耐看首選。

▲（依序）限定花色商品包含寶貝球造型圓形斜背包，NT$4,500；手腕包NT$3,100。（圖／品牌提供）

此外，不能錯過超可愛的限定花色商品 ，包含寶貝球造型圓形斜背包和手腕包，一打開竟會蹦出皮卡丘、胖丁與伊布的拉鍊收納袋，簡直就是把角色收服在包中，與精靈球造型的手腕包相呼應，完美命中粉絲胃口，此次聯名系列將於4月30日開賣，感興趣的粉絲別錯過了！

▲FILA X Ed Hardy聯名從包款到鞋款相當齊全，服飾NT$3,980起。（圖／品牌提供）

與此同時，FILA X Ed Hardy聯名也悄悄展開，美式經典虎頭、骷顱頭圖樣加上草寫FILA ICON，注入雙品牌精髓，全系列商品包含帽子、服飾、包包和鞋款，配件部分完整推出旅行小包、腰包與後背包，風格延續服飾印花與廠徽組合。

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