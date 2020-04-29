新光三越部署母親節5分鐘搞定　買一送一優惠＋訂大餐「滑手機就ＯＫ」好貼心

▲新光三越母親節推多重優惠跟貼心餐飲服務。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

今年母親節感恩的心當然不能受肺炎疫情影響！如何能讓母親跟自己心情好？新光三越母親節加碼優惠跟貼心服務報你知，特別推出「購物精省王」跟「超級品牌日」，除精選禮物買一送一、買正貨送正貨優惠，此外歡聚大餐也免煩惱，打開手機APP直接訂位，不想出門還能外送到家，省錢省時間還省麻煩，5分鐘搞定母親節！

母親節對媽媽的心意可不能省，台灣百貨龍頭新光三越針對疫情趨勢推出多款措施，加上母親節特惠今年再加碼，不但延長檔期到5月底讓消費者比去年「多賺20天」，另結合網路優惠平台、專屬APP訂位、下單、skm pay服務，讓消費者「省錢省時間」之外，還與餐飲外送平台合作，推出「跟館內同價」的餐飲送到家，堪稱業界最貼心，今年母親節「超前部署」也很有料，3重點把握就能都賺到。

「購物精省王」最低買一送一好佛心

今年因為疫情話題，首度推出購物精省王活動，針對6大主題好禮規劃買一送一、第二件半價等優惠，共有千種以上商品讓你慢慢選，可以滿足各種媽咪的生活需求，消費者只要使用電腦或手機進入特定頁面，即可獲取優惠碼，於結帳時出示就能享折扣。

▲KOSE雪肌精淨透潔顏超值組，特價買一送一，單瓶價值1,000元（台中中港店，限量）。

▲SHISEIDO國際櫃紅妍肌活露，特價買一送一，單瓶價值3,240元（台南新天地，限量）。

優惠商品包括美妝保養經典組合、最新3C科技商品、運動配件、廚房料理家電、超熱門居家商品跟保健飲品等，最低折扣買一送一！從4／30至5／31期間，至專櫃用手機秀出「新光三越購物精省王」獨家優惠畫面，憑官網或APP活動頁面就能享限量優惠喔。

▲MAKE UP FOR EVER藝術大師唇膏，特價買一送一，單支價值860元（台南新天地，限量）。

▲席夢思 Beautyrest Memory Foam Pillow沁涼記憶枕，特價買一送一，原價單個6,000元（台中中港店，限量10組）。







▲華齊堂燕窩珍珠粉燕窩飲，特價買一送一，單盒原價2,340元（台南中山店，限量）。

不出門也能享大餐 訂位、外帶外送隨你挑

推出已久且評價爆表的新光三越餐飲訂位服務，今年因應疫情，貼心號召上百家知名餐廳，包括浪漫破表的福里安花神咖啡、珍寶海鮮、紅花鐵板燒、瓦城、開飯川食堂與名人坊等，從5／1至5／31期間，推出「母親節豪華大餐」美食外送外帶服務，提供消費者到店取餐外帶回家過節，取貨超省時，或根本免出門大餐直送到家，4人套餐還有不到2,000元的選擇！兼顧防疫又能善待肚皮，更棒的是只要手機滑滑就能輕鬆解決食事！

▲添好運 4人套餐推薦價2,398元（台北信義新天地A8，期間限定限量），5／10前訂購再贈「脆皮冰火波蘿油」1顆。

▲名人坊雙人精選組合，推薦價1,388元（台中中港店，期間限定限量）。

▲欣葉母親節外帶雙人至八人歡聚餐，推薦價990元至6,880元（台北南西店，期間限定限量）。



「超級品牌日」熱評再登場 小棕瓶買一送一超級狂

在初夏購物節叫好叫座的超級品牌日活動，母親節升級「超級品牌日－媽咪感謝祭」加碼登場！5／1 推出的是雅詩蘭黛超夯小棕瓶「特潤超導修護露」買一分享一實在太狂，幫媽媽顧面子自己也能賺一罐！其他包括熱門休閒品牌ROOTS也推7折下殺，不僅限於化妝品喔，從5／3至5／10後續如法雅客、小米、LANCOME、YSL、Giorgio Armani、I-PRIMO、KUNO、JINS、LONGCHAMP、正官庄、老行家全到齊，母親節禮物、囤貨需求一次買足。

▲小棕瓶棕心好友組，買小棕瓶正貨50ml即分享「小棕瓶正貨50ml」，特價3,900元，價值7,800元（5／1上午11點開賣，每人限購一組）。

▲限量夏日極光短版短袖上衣（女款） ，特價1,106元 原價1,580元。

▲Nintendo Switch紅藍主機+集合啦！動物森友會+超級瑪利歐賽車8豪華版，優惠價13,460元（限量）。

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