Ean部落閣／大直「海螺建築」飯店全台唯一　置身大型龍舟嚐米其林三星料理

文、圖／Ean

旅宿要讓人印象深刻不容易，不僅要舒適，還得能說故事，這部分，標榜要成為旅客探索城市靈感之門的全球連鎖英迪格酒店，絕對是箇中翹楚！繼高雄、新竹之後，大直英迪格也在今年一月登場。老實說，原本我還蠻替這間台灣第三家英迪格擔心，落腳大直，這裡有什麼特別的鄰里文化好說嗎？原來，是我被自己給侷限了，當代若不夠精彩，那就回頭找歷史啊！於是大直英迪格的鄰間故事，場景是半世紀前甚至是百年前世，而這位說書人堪稱梗王，時而隱喻時而說的具象，得留心觀察再發揮想像力，才能一窺大直榮光。

▲首次在大直過夜，透過入住，才讓我真正一探大直的在地歷史文化

要看懂這間酒店呈現的鄰里文化，得先知道澳洲設計團隊認真爬梳後所抓出的兩大故事主軸：「磚窯文化」與「河岸生活」，畢竟除非是文史工作者，否則即使同樣是生活在這座城市，恐也不知道大直擁有的前世。首先磚窯文化，那得追溯到 1895 年日本殖民台灣，因大量基礎建設造就紅磚產業興起，以「台灣煉瓦株式會社」為首，在全台廣設數十個分工廠，據說大直也是當時重要的磚窯聚落之一。飯店的設計團隊抓緊這第一條故事線，從建築外觀、餐廳到房間浴室，運用各種材質，來呈現磚窯文化意象，十分用心。

▲下午坐在全日餐廳 T.R Bar & Kitchen 的窗邊，來杯現榨果汁，閒適

磚窯文化是歷史，河岸生活是地景，加上伴隨的庶民生活，成了設計上的第二條故事線。閃耀波光的蜿蜒基隆河上，舊時人們捕魚養鴨，今日還有端午的大直河畔龍舟競技，團隊轉化成設計元素成了公共空間的流動風景與 149 間客房裡的巧裝妙飾。綜合兩條主軸，不得不說、他們在故事與設計的結合上，達到絕佳平衡與美感，甚至假設房客從頭到尾都不知道背後所代表的故事，應也會覺得是充滿時尚與潮感十足的設計。

▲全館 149 間客房中，只有 10 間是配有景觀陽台的套房

五分鐘帶你看懂大直英迪格酒店設計亮點 >>

52 萬塊手工窯燒磚，打造海螺建築

酒店建築由知名建築師姚仁喜設計，向舊時大直磚窯場的工匠堅毅精神致敬，以 52 萬塊來自日本的手工窯燒磚，費時五年打造海螺造型建築，呼應英迪格酒店的海螺 logo，可說這是英迪格中的英迪格，世界獨一無二！此外，建築體上突出的三角窗有如龍鱗般的整齊排列，那也提供該側房型不小的賞景窗台

▲由姚仁喜規劃，耗費五年、使用 52 萬塊日本窯燒磚打造的建築體

走進大廳，置身大型龍舟結構體

酒店大廳面積不大、但頗挑高，當站在接待櫃檯旁仰望，會發現向上攀延的木造龍骨結構，那傳達的是家傳五代、國寶級阿正師手工木造龍舟的職人性格，而兩側大面積的木質空間則是有弧度的向電梯處收攏，那流線般的線條帶出基隆河意象。值得一提的是，照明設計為酒店整體加分不少，請來的是負責台北 101 外牆照明、素有燈光詩人之稱的賴雨農，「燈光，是夜晚閱讀建築的方法。」他強調照明設計的重要性，我完全贊同，且即使是白天，燈光也在大直英迪格發揮一定作用

▲接待大廳，帶有韻律感的流線木作牆，帶出基隆河的意象

▲從接待櫃檯仰望，是木造龍骨結構，在賴雨農的照明設計下，增添質感

木作窯場煙囪在四樓讓輕煙升起

酒店四樓到十樓設計了挑高空間，設計團隊在這以木頭打造鏤空煙囪圍繞的座位區，有意思是，記得也要從高樓層向下俯瞰，佈滿牆面的鏡子大玩視覺魔法，反射出綿延不絕的煙囪還有炊煙意象，表現從前這的磚窯聚落風情

▲從高樓層俯瞰，更能發現鏡面設計的巧思

▲四樓餐廳區也是驚喜處處，照片中間的玻璃裝飾品，亦是帶出磚頭意象。左下角的「脆炸鮮蝦捲佐蒜香檸檬醬」好吃，是推薦的下午茶輕食

以訂製地毯壁紙讓客房廊道川流不息

步出電梯後先站穩，建築體本身的蜿蜒加上訂製的地毯與壁紙圖案，有些人恐會感到有些發暈。像是讓磚頭如水流般的行進，一次把兩個故事元素匯聚在這條凝結的時間長河

▲客房廊道用訂製的地毯與壁紙，呈現磚頭排成河流的律動風景

房間以美學訴說懷舊的水岸情懷

磚窯文化，多已在公共空間說完，關於河岸生活，就留待關起門來娓娓道來。養鴨人家的燈箱，用黑白照片帶旅人回顧過往，床頭牆則用活潑的圖像與色彩，龍鱗、水流還有戰鼓，繪出龍舟節慶的歡快，夜晚來臨，床頭兩側點亮的是垂掛漁燈，悠然有味。還沒完，其實磚窯文化也在房裡偷偷尬上一角，仔細看，冰箱與 Mini Bar 如積木般的組合，正是運用了磚頭堆疊的造型。

▲床頭牆面是寫意的河岸風情

▲養鴨人家的照片燈箱、垂掛的漁燈、衣櫥牆面的鴨蹼圖騰，在在都是設計師反芻之後的過往在地風光

▲Mini Bar 用堆疊的磚頭概念呈現，左下角用了不同顏色瓶蓋的瓶裝水，方便房客彼此不會拿錯

不光有好拍的網美鏡，這浴室有故事

這趟大直時光行舟之旅的終點，在浴室，牆壁的槳，除了緊扣龍舟主題，也表示旅人回到房間進來浴室，是該把槳立起，要泡個澡好好放鬆了。此外，牆上的磚來自西班牙，每塊手工磚的釉色仔細看都不大一樣，就像呼應酒店品牌強調的獨特個性：「正如世界上沒有兩片相同的葉子，世界上也沒有兩家相似的英迪格酒店」

▲立槳的浴室採用西班牙的磚，備品是台灣的茶籽堂

▲帶了包溫泉粉準備好好泡個澡，看到上面寫的大大兩字「玉造」，覺得熟悉，但我明明就還沒去過，瞥到我放在洗手台上的保養品，想到：啊 對～他們家產品有添加「出雲玉造溫泉水」成分，難怪！趕緊拿來合照一下，太有意思的巧合了

全日餐廳 T.R Bar & Kitchen 的美食秘密

先說說餐廳為何會取這個讓人摸不著頭緒的名字，這也跟磚窯文化有關。日文漢字的煉瓦代表紅磚，台灣煉瓦株式會社出品的紅磚多會烙印上 TR 二字，那是台灣煉瓦（Taiwan Renga）的縮寫，表示品質保證！而那也成了大直英迪格唯一餐廳名字「T.R Bar & Kitchen」的由來。餐廳光有故事當然不行，重點還是在食物是否美味。餐廳請來的廚藝顧問菲德烈克（Frederic Jullien）來自法國，大有來頭，先後在法國巴黎米其林三星餐廳 Taillevent 與台北米其林一星餐廳侯布雄法式餐廳擔任要角，在他的領導下，入住這晚，我在這嚐到義法經典技法結合台灣在地食材的跨界美食，印象深刻。

▲初嚐威靈頓牛排，酥皮麵包裡藏著牛排，是道經典功夫菜

推薦料理 //

黃金南瓜濃湯：使用台灣在地小農種植的金瓜，搭配奶油乳酪、馬斯卡彭和瑞可達三款起司與巴西里、山蘿蔔葉及蒔蘿、蝦夷蔥四種香料調味的義大利手工麵餃，相當鮮甜好喝！

地中海小卷串：讓我驚訝的是，這道充滿地中海風情的料理靈感竟是來自南部的炸蚵卷。廚師把西班牙臘腸、櫛瓜、牛番茄與蒜末塞入了新鮮的澎湖小卷，再搭配酥炸春捲皮增添風味，相當有層次

無骨雞翅燉飯：針對國人口味調整，飯是採用池上越光米，以法國牛肝蕈高湯與雞湯燉煮，再搭配鴻喜菇、百合、帕瑪森起司與芝麻葉，濃郁好食

威靈頓牛排：這是我首次吃到這款特色料理，牛排外層裹上蘑菇泥，最外層則是烤焗酥皮，做法耗時也費工，是道展現廚藝的功夫菜

▲食物美味，價格合理，就算沒住房，都推薦可來餐廳聚餐

▲跟好久不見的國際時尚攝影大師朋友 Ben 約在這下午茶，聊得不過癮乾脆繼續一塊晚餐，聊攝影、聊旅行，樂事一件

早餐也是在這享用，前一天晚餐時聽飯店自信大推他們的中式粥品，讓旅行時最愛吃稀飯的我是眼睛一亮，充滿期待！早餐就在開放式廚房現做，我忍不住湊過去看，那香氣讓我唾液馬上分泌。這碗用料紮實豐富的海鮮粥，用沉甸甸石鍋裝盛，透抽、蛤蠣與干貝都好新鮮，配菜煎魚也讓我驚喜，是近期讓我印象最為深刻的一碗粥了！

▲用石鍋裝盛的海鮮粥果然很具份量，非常推薦

▲雖早餐是套餐形式，但相當豐盛，誠意十足

▲早餐在開放式廚房現點現做，香氣撲鼻而來。上圖是西式套餐，班乃迪克蛋表現也有水準

沒想到，有天我會透過一間酒店認識一座城市，且還是在自己熟悉的土地上，有些汗顏但更多的是欣喜！這下，更加讓我期待起預計將在 2022 年開幕的阿里山英迪格酒店，到時又會如何詮釋屬於台灣高山的故事呢？

▲中午點了客房服務，帶汁的炸雞翅相當好吃，推薦

/ Info. /

大直英迪格酒店

地址：台北市中山區植福路200號

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▲飯店的健身房。若有美中不足之處，大概就是酒店設施較少，如果可以增加三溫暖，應該就很棒了

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！