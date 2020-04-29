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宋慧喬頂「橘色曬傷妝」登封面　網：最強夏日妝容範本

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▲▼宋慧喬頂「橘色曬傷妝」登封面　 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬每次造型都掀起話題，橘色曬傷妝也別具風情。（圖／翻攝自IG/kyo1122，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

宋慧喬日前在IG限動PO出朦朧美照，深紅唇彩被網友酸是中毒，今（4／29）她再發美照，頂著一頭鬆捲髮，畫上橘色曬傷妝，猛一看就像真人版洋娃娃。

▲▼宋慧喬頂「橘色曬傷妝」登封面　 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬的煙燻眼妝，網友們反應兩極。

擁有逆天顏值，宋慧喬近年來大膽嘗試各式眼妝，像是性感的深藍煙燻，又或是亮藍色眼線，每次現身都是鎂光燈焦點。這回她拍攝新加坡《ELLE》5月號封面，換上慵懶隨興的曬傷妝，頰、唇換上夏季最夯橘色調，完美臉蛋儼然是夏妝最強範本。

▲乾淨眉眼，搭配大面積腮紅才會太多重點。

曬傷妝其實並不難，以腮紅刷沾取腮紅，橫向從一側臉頰至另一側，沿著顴骨的橫向塗抹方式，創造就像長時間日曬般的紅潤臉龐，以鼻樑中間為中心，將兩邊腮紅連接在一起。整體而言，鼻樑處要記得塗抹，若想增進臉部立體感，顴骨上方和眼睛下方建議輕刷上淺金色打亮，可以讓臉部肌膚更閃耀。

▲曬傷妝搭配霧面唇彩，更顯個性。

化妝師表示，大面積腮紅能讓原本就立體的五官變得更為明顯，若是五官較扁平，也能藉由色塊製造亮點，還能讓大臉變小臉的錯覺，許多歐美女星更會在曬傷妝上用咖啡色眼線筆點綴可愛雀斑，就能讓整體妝感更為豐富。

▲楊丞琳也畫過粉色曬傷妝。

腮紅顏色的挑選，就想要呈現的妝感而定，若想要可愛風格，建議挑選粉色系腮紅，想要呈現夏日元氣感，那麼橘色系會是首選，如果是健康膚色，挑選橘棕色調就不會錯。

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關鍵字：

宋慧喬, 封面, 封面妝容, 曬傷妝
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